巴黎奧運｜美國男籃旗開得勝　26分大勝塞爾維亞　杜蘭特9射8中取23分

「夢之隊」於C組首場分組賽對陣有三屆NBA最有價值球員祖傑（Nikola Jokic）坐陣的塞爾維亞，美國男籃開賽受壓一度落後，但仍憑著勒邦占士（LeBron James）及杜蘭特（Kevin Durant）大發神威，以110：84擊敗對手，取得奧運首勝。

美國男籃今場入局慢勢，開賽被塞爾維亞打出一波10:2的攻勢，其後「夢之隊」才慢慢企穩陣腳。今場杜蘭特暫列後備，但狀態依然大勇，首兩節施展百步穿楊絕技，8射8中豪取21分。其中臨完第二節前，一記轉身「壓哨」跳射更令觀眾看得歡呼四起，助美國男藍上半場反超前58:49。

第三節順利帶開 美國男籃輕鬆取勝

「夢之隊」勝在陣容深度足夠，球員平均實力高，第三節成功拉開19分優勢。儘管塞爾維亞核心祖傑攻入全隊最高的20分，仍無阻美國男籃以110:84大勝一場。

美國男籃今場有六名球員得分上雙，其中杜蘭特攻入全場最高的23分，而勒邦占士則交出21分、9助攻、8籃板的全能數據。