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體育
2024-08-06 14:14:00

巴黎奧運｜羽毛球何冰嬌帶西班牙徽章領獎致敬馬蓮　展現奧運精神贏掌聲

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巴黎奧運｜羽毛球何冰嬌帶西班牙徽章領獎好有愛 展現真正奧運精神

巴黎奧運｜羽毛球何冰嬌帶西班牙徽章領獎好有愛 展現真正奧運精神

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中國運動員向來刻苦、爭勝心強，有時會給人一種冷冰冰、不手軟的「機械人」印象；不過羽毛球女單好手何冰嬌今屆向世界展示了全新印象：善良、尊重對手、謙遜。

這同27歲球手在女單決賽不敵韓國的安洗瑩摘銀，賽後在巴黎奧運頒獎典禮中，她左手拿獎牌，右手展示西班牙徽章，寓意帶四強對手瑪蓮（Carolina Marin）一起上頒獎台領獎，向這名因傷被迫退賽的西班牙球手致意。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

巴黎奧運｜羽毛球何冰嬌在女單決賽見負，取得銀牌。（美聯社） 巴黎奧運｜羽毛球何冰嬌在女單決賽見負，取得銀牌。（美聯社） 巴黎奧運｜羽毛球何冰嬌帶西班牙徽章領獎，敬致受傷退賽的西班牙球手馬蓮。（美聯社） 巴黎奧運｜羽毛球何冰嬌（左）與南韓的安洗瑩一同領獎。（美聯社） 巴黎奧運｜羽毛球何冰嬌（左）與南韓的安洗瑩一同領獎，更與印尼的Tunjung自拍。（美聯社） 巴黎奧運｜西班牙球手馬蓮在4強大幅領前何冰嬌卻因重傷而退賽，獲後者上前安慰。（美聯社） 巴黎奧運｜西班牙球手馬蓮在4強大幅領前何冰嬌卻因重傷而退賽，獲後者上前安慰。（美聯社）

奧運IG大讚何冰嬌

這個小舉動被BWF官方IG看到，馬上無限放大，寫道：「小小舉動，充滿愛。何冰嬌展現仁愛和同理心。」而奧運官方IG也出po大讚「這就是奧運精神！」小小的暖心舉動，展現超越勝負的感動，贏得全世界掌聲...

何冰嬌解釋，她這樣做是因為見到瑪蓮受傷感到心痛，所以想帶著對方的拚勁投入到決賽，希望瑪蓮能看到，並祝福對方早日康復。

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何冰嬌在頒獎禮中未如另外兩位得獎者般開懷大笑，只是含蓄的微笑，可能在她心內覺得自己「不值得這塊銀牌，不能這麼快樂」，而這份情操正正展現出她的同理心，這亦是何冰嬌可愛之處。

何冰嬌今屆雖然失卻金牌，卻為中國運動員的形象加分不少，也許這種比賽第二、友誼第一的精神，實在比金牌珍貴。

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原文刊登於 Yahoo 體育