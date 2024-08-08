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體育
2024-08-08 16:10:00

巴黎奧運｜運動員外的追浪者　衝浪項目唯一水底攝影師　張張「神照」超夢幻

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巴黎奧運｜運動員外的追浪者　衝浪項目唯一水底攝影師　張張「神照」超夢幻

巴黎奧運｜運動員外的追浪者　衝浪項目唯一水底攝影師　張張「神照」超夢幻

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2024奧運的衝浪賽事雖然在距離巴黎1萬6千多公里外的法屬大溪地舉行，不過非常搶fo；賽事精彩外，還先後出現了「超人飛」和「鯨魚同游」的神照，令衝浪成為今屆奧運其中一個焦點。

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今篇不說運動員，想跟大家介紹一位攝影師、來自法國的Ben Thouard。他有何特別？因為他不像其他人在船上／岸上拍攝，他以深度取勝，是今屆賽事唯一一位水底攝影師。

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巴黎奧運．多圖｜運動員外的追浪者　衝浪項目唯一水底攝影師　張張「神照」超夢幻(圖：Ben Thouard IG) 巴黎奧運．多圖｜運動員外的追浪者　衝浪項目唯一水底攝影師　張張「神照」超夢幻(圖：Ben Thouard IG) 巴黎奧運．多圖｜運動員外的追浪者　衝浪項目唯一水底攝影師　張張「神照」超夢幻(圖：Ben Thouard IG) 巴黎奧運．多圖｜運動員外的追浪者　衝浪項目唯一水底攝影師　張張「神照」超夢幻(圖：Ben Thouard IG) 巴黎奧運．多圖｜運動員外的追浪者　衝浪項目唯一水底攝影師　張張「神照」超夢幻(圖：Ben Thouard IG) 巴黎奧運．多圖｜運動員外的追浪者　衝浪項目唯一水底攝影師　張張「神照」超夢幻(圖：Ben Thouard IG) 巴黎奧運．多圖｜運動員外的追浪者　衝浪項目唯一水底攝影師　張張「神照」超夢幻(圖：Ben Thouard IG)

唯一的巴黎奧運海底攝影師張張「神照」超夢幻

Ben生於南法的城市Tuolo，自出生就與海洋結下不解緣。Ben熱愛衝浪，非常了解這項運動，知道甚麼位置、角度取景最好，拍攝時得心應水。

「唯一的巴黎奧運海底攝影師」這個角色得來不易，Ben有超過15年拍攝海浪經驗，而且在比賽場地大溪地Teahupo'o生活15年，非常熟悉當地水下複雜的地型。Teahupo’o是全球知名的衝浪勝地，浪潮以反覆無常聞名，刺激亦相當危險，有「道路盡頭（The End of the Road）」的稱號。

Ben在四天的比賽賽程，要每天游足8個小時，在水底守候精彩時刻。這項工作除了體能要求嚴格，而且要相當醒目，既要貼近運動員捕捉他們的水底動作，亦要保持距離避免影響運動員發揮。再者，他要小心下面珊瑚、礁石，絕對要一眼觀七。

以上圖片係咪睇到你歎為觀止？如果想欣賞更多，可以Follow Ben的IG：benthouard ，感受迷人的水底世界。

原文刊登於 Yahoo 體育

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