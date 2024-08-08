巴黎奧運｜運動員外的追浪者　衝浪項目唯一水底攝影師　張張「神照」超夢幻

2024奧運的衝浪賽事雖然在距離巴黎1萬6千多公里外的法屬大溪地舉行，不過非常搶fo；賽事精彩外，還先後出現了「超人飛」和「鯨魚同游」的神照，令衝浪成為今屆奧運其中一個焦點。

今篇不說運動員，想跟大家介紹一位攝影師、來自法國的Ben Thouard。他有何特別？因為他不像其他人在船上／岸上拍攝，他以深度取勝，是今屆賽事唯一一位水底攝影師。