巴黎奧運｜「飛人」刁俊稀獲外卡跑上尾班車　冀見識世界刷新PB

「百米飛人」刁俊稀首次征戰奧運
中國香港代表團今屆巴黎奧運最後一張入場券花落誰家遲遲未能落實，直至「百米飛人」刁俊稀在授旗禮當天亮相，意味這名24歲田徑代表獲得「外卡」首次征戰奧運，他坦言喜出望外，感到既興奮又緊張，希望在奧運場上大開眼界。
港隊獲一張「外卡」
經歷過去一年的達標周期，幾位本地星級田徑猛將包括跳遠的俞雅欣、陳銘泰，以及「欄后」呂麗瑤都希望以世界排名入奧，在扣除每國最多3個代表下，去年杭州亞運銅牌得主俞雅欣的排名35位最接近，可惜最終仍以7名之差緣盡巴黎。由於未有選手達標或憑排名取得入場券，故港隊可獲一張「外卡」*，結果由5月在香港錦標賽中跑出10秒33秒刷新PB（個人最佳時間奪冠）的男子100米代表刁俊稀「跑」上尾班車。刁俊稀是繼蔣偉洪及黎振浩後，港隊史上第3個征戰奧運100米的男跑手。
「這段期間都有心理準備預備去奧運，很忐忑、緊張，到真的去到時有點意想不到。」刁俊稀自言近幾年表現並非太出色，曾自我質疑，去年在杭州亞運又在接力跌棒未能完賽，因此今次獲得奧運「外卡」特別感恩，心情難以形容。
刁俊稀盼能見識世界級水平
奧運男子100米是田徑項目、甚至整個運動會的焦點在所，刁俊稀盼能見識世界級水平，認清自己與世界的差距，盡量爭取經驗，有助日後發揮，同時力爭突破PB，「盡量跑快過10秒33秒，破到香港紀錄就更好。」現時香港紀錄為徐志豪和吳家鋒先後造出的10秒28秒。
*今屆奧運外卡只限100米、800米或馬拉松運動員取得
刁俊稀參賽日期
8月3日．男子100米初賽
8月4日．男子100米準決賽 (如晉級）
8月5日．男子100米決賽 (如晉級）
刁俊稀檔案及IG
年齡：24歲
主項：100米
個人最佳時間：10秒33
IG：felixdch
刁俊稀威水史：
- 2024年香港田徑錦標賽男子100米 金牌
- 2024年亞洲接力賽 銅牌
刁俊稀背景
- 近年冒起得最快的香港田徑新星之一，2019年於全國青年運動會聯同石錦程、馬景揚及謝以軒，跑入體校甲組4×200米接力決賽，最終以1分26秒20打破了香港青年紀錄。
- 香港男子4×100米接力隊成員，去年首次參戰杭州亞運，惟於初賽交棒時出現失誤而未能造出成績。
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