巴黎奧運｜「飛人」刁俊稀獲外卡跑上尾班車　冀見識世界刷新PB

中國香港代表團今屆巴黎奧運最後一張入場券花落誰家遲遲未能落實，直至「百米飛人」刁俊稀在授旗禮當天亮相，意味這名24歲田徑代表獲得「外卡」首次征戰奧運，他坦言喜出望外，感到既興奮又緊張，希望在奧運場上大開眼界。

港隊獲一張「外卡」

經歷過去一年的達標周期，幾位本地星級田徑猛將包括跳遠的俞雅欣、陳銘泰，以及「欄后」呂麗瑤都希望以世界排名入奧，在扣除每國最多3個代表下，去年杭州亞運銅牌得主俞雅欣的排名35位最接近，可惜最終仍以7名之差緣盡巴黎。由於未有選手達標或憑排名取得入場券，故港隊可獲一張「外卡」*，結果由5月在香港錦標賽中跑出10秒33秒刷新PB（個人最佳時間奪冠）的男子100米代表刁俊稀「跑」上尾班車。刁俊稀是繼蔣偉洪及黎振浩後，港隊史上第3個征戰奧運100米的男跑手。

「這段期間都有心理準備預備去奧運，很忐忑、緊張，到真的去到時有點意想不到。」刁俊稀自言近幾年表現並非太出色，曾自我質疑，去年在杭州亞運又在接力跌棒未能完賽，因此今次獲得奧運「外卡」特別感恩，心情難以形容。