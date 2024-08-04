巴黎奧運｜22歲烏克蘭女神破紀錄　昂首出戰跳高決賽

年僅22歲的馬胡姬婭（Yaroslava Mahuchikh）已在國際賽場上吸引了全球的目光。來自戰亂中的烏克蘭，她在巴黎奧運跳高項目中表現出色，以跳躍象徵人類在逆境中亦能跨越障礙。馬胡姬婭將於明日（8月5日）凌晨1時55分，出戰女子跳高決賽。

從戰火到世界紀錄

馬胡姬婭與家人在烏克蘭東部陷入戰火時被迫離開家鄉頓巴斯，並在意大利尋求庇護。這位出生於9月19日的美女新星現年22歲，身高達1.8米。馬胡姬婭自7歲開始練習田徑運動，在參與奧運前已多次贏得歐洲冠軍和世界室內錦標賽獎牌，更剛於上月將女子跳高的世界記錄推高至2.1米，打破了長達37年的世界紀錄。於今屆奧運初賽，馬胡姬婭輕鬆跳出1.95米，以初賽首名的成績晉身決賽。

她不僅在運動場上表現出色，還是一位熱心的動物保護志願者，喜愛閱讀和繪畫。她在每次比賽前都會將頭髮編成小辮，這已成為她的標誌性儀式。