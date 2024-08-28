2024巴黎殘疾人奧運會於香港時間周四（29日）凌晨2時舉行開幕禮，翌日（29日）隨即展開為期12天連場激戰。香港隊今屆巴黎殘奧派出9男14女健兒出擊，參加8個項目，當中羽毛球、輪椅劍擊、游泳、乒乓球及硬地滾球都被視為「獎牌希望」，朱文佳、陳浩源、余翠怡、梁育榮、何宛淇、陳睿琳、吳卓恩及王婷莛等星級人馬表現舉足輕重，力爭踏上頒獎台最高台階。 巴黎殘奧8月28至9月8日舉行，共返22個賽項，全球約4400名運動員雲集花都爭勝。香港運動員向來是殘疾人奧運會獎牌常客，3年前在東京殘奧拿下2銀3銅，位列獎牌榜第68位，這是自1988年以來第一次沒有金牌進賬。港隊今屆捲土重來，23名選手角逐羽毛球、乒乓球、硬地滾球、輪椅劍擊、射箭、游泳、田徑及馬術8個大項，當中不乏獎牌熱門。

巴黎殘奧｜余翠怡（輪椅劍擊） 輪椅劍擊同樣是港隊強項，今屆繼續由余翠怡領軍，這位「輪椅劍后」此前五戰殘奧合共刺下7金3銀1銅，惟上屆在東京首次獎牌旁落，不過40歲的余翠怡仍未言休，歷史性第六度參賽，將出戰A級女子佩劍個人賽、花劍個人賽、重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽，冀重溫奪牌滋味，她表示不太擔心體力問題，又指能夠再次參與殘奧已是一項成就，不會特別考慮比賽結果，最重要是發揮到最好。 輪椅劍擊賽期： 9月3至7日 巴黎殘奧｜王婷莛（乒乓球） 王婷莛雖然患有智力障礙，但小時候已展露出運動天賦，5歲時熱衷於桌上推木球遊戲，後與乒乓球結緣，2015年以12歲之齡在世界夏季特殊奧林匹克運動會包辦女單、女雙和混雙3面金牌。3年前首戰東京殘奧即奪下女子TT11級單打單打銅牌，今屆表現令人期待。 乒乓球賽期（9月2至7日） 原文刊登於 Yahoo 體育