2024巴黎殘疾人奧運會於香港時間周四（29日）凌晨2時舉行開幕禮，翌日（29日）隨即展開為期12天連場激戰。香港隊今屆巴黎殘奧派出9男14女健兒出擊，參加8個項目，當中羽毛球、輪椅劍擊、游泳、乒乓球及硬地滾球都被視為「獎牌希望」，朱文佳、陳浩源、余翠怡、梁育榮、何宛淇、陳睿琳、吳卓恩及王婷莛等星級人馬表現舉足輕重，力爭踏上頒獎台最高台階。
巴黎殘奧8月28至9月8日舉行，共返22個賽項，全球約4400名運動員雲集花都爭勝。香港運動員向來是殘疾人奧運會獎牌常客，3年前在東京殘奧拿下2銀3銅，位列獎牌榜第68位，這是自1988年以來第一次沒有金牌進賬。港隊今屆捲土重來，23名選手角逐羽毛球、乒乓球、硬地滾球、輪椅劍擊、射箭、游泳、田徑及馬術8個大項，當中不乏獎牌熱門。
巴黎殘奧｜朱文佳（羽毛球）
羽毛球上屆首次被列為殘奧比賽項目，港隊即有獎牌落袋。出戰SH6級短肢組的朱文佳過關斬將，最終摘銀而回。2022年他在殘疾人羽毛球世錦賽再創高峰，勇奪男單金牌成為香港第一人，同時登上「世一」寶座再寫歷史。朱文佳此後屢創佳績，去年杭州亞運蟬聯男單金牌，今次強勢再戰巴黎殘奧，估計發揮正常下可穩奪獎牌，且看這位「一哥」能否圓殘奧金牌夢，成就大滿貫。
巴黎殘奧｜陳浩源（羽毛球）
上屆東京殘奧取得（輪椅組WH2級）男單銅牌的陳浩源，贏過不少國際賽冠軍，偏偏與大賽如亞運、世錦賽、殘奧會金牌無緣，連他自己都自嘲是「殘疾羽球界李宗偉」。不過，39歲的陳浩源依然有夢，期望退役前在巴黎殘奧再踏獎台。值得一提，陳浩源被選為開幕禮港隊持旗手之一，他承認感到意外，自言「人生又完成多一項成就」。這位「輪羽」好手同時會參選國際殘奧會的運動員代表，冀改變不公平的制度。
羽毛球賽期： 8月29日至9月2日
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巴黎殘奧｜梁育榮（硬地滾球）
硬地滾球是港隊殘奧獎牌大戶，過去共贏得4金2銀1銅，當中梁育榮獨取3金2銀1銅（個人賽2金1銀1銅、雙人賽1金1銀），年屆39歲的他今屆以「五朝元老」身份再戰殘奧，繼續雙線出擊，參加男子BC4個人賽，以及夥拍殘奧「新丁」張沅角逐混合BC4雙人賽。經驗豐富的「肥榮」在兩個項目都有力爭牌。
巴黎殘奧｜何宛淇（硬地滾球）
女子硬地滾球BC3級「世一」何宛淇，上屆於混合雙人賽事中取得第四名，與獎牌擦身而過，今次第三度出戰殘奧，除個人項目外，也會與老拍檔謝德樺參加雙人賽，希望一圓獎牌夢。何宛淇丈夫李榮傑放棄教師工作，改任愛妻的管道助理員兼教練，成為何宛淇爭牌最強後循。
硬地滾球賽期： 8月29日至9月5日
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巴黎殘奧｜陳睿琳（游泳）
陳睿琳上屆首征殘奧，於S14級100蝶得「梗頸四」，與獎牌擦肩，今年捲土重來，這位去年在杭州亞殘運獨攬2金3銀的20歲女飛魚，將角逐S14、SB14、SM14級別女子200米自由泳、100米蝶泳、100米背泳、100米蛙泳、200米個人混合泳，以及混合4X100米自由泳接力。當中100蝶泳是作為此項世界冠軍的陳睿琳衝金主項。
巴黎殘奧｜吳卓恩（游泳）
首次踏上殘奧舞台的吳卓恩，以14歲之齡成為最年輕的巴黎殘奧港隊代表，將參與S6、SB6及SM6賽事，分別在100背泳、100蛙泳及200個人混合泳登場，雖然殘奧不設200蛙泳項目，令吳卓恩無緣在強項大展身手，不過她仍有望在100米蛙泳衝擊三甲。
游泳賽期： 8月29日至9月7日
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巴黎殘奧｜余翠怡（輪椅劍擊）
輪椅劍擊同樣是港隊強項，今屆繼續由余翠怡領軍，這位「輪椅劍后」此前五戰殘奧合共刺下7金3銀1銅，惟上屆在東京首次獎牌旁落，不過40歲的余翠怡仍未言休，歷史性第六度參賽，將出戰A級女子佩劍個人賽、花劍個人賽、重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽，冀重溫奪牌滋味，她表示不太擔心體力問題，又指能夠再次參與殘奧已是一項成就，不會特別考慮比賽結果，最重要是發揮到最好。
輪椅劍擊賽期： 9月3至7日
巴黎殘奧｜王婷莛（乒乓球）
王婷莛雖然患有智力障礙，但小時候已展露出運動天賦，5歲時熱衷於桌上推木球遊戲，後與乒乓球結緣，2015年以12歲之齡在世界夏季特殊奧林匹克運動會包辦女單、女雙和混雙3面金牌。3年前首戰東京殘奧即奪下女子TT11級單打單打銅牌，今屆表現令人期待。
乒乓球賽期（9月2至7日）
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