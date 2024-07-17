徐遠征專訪｜從一日職業籃球員訓練 體驗鋼鐵如何煉成

時間回到6月18日，塞爾特人在NBA總決賽以場數4︰1擊敗獨行俠封王，可是對自小熱愛籃球的徐遠征（Oliver）而言，這天僅是一個一如平常的訓練日。筆者有機會跟隨著徐遠征接受一日職業籃球員訓練，近距離與這名香港籃球隊代表接觸。Oliver與基利湯臣（Klay Thompson）同場練習爆紅之前，如何在日復一日的訓練中煉成？ 文︰葉尚仁 圖︰黃熙民

第一課 籃球場訓練 Iron Sharpens Iron 這次一日職業籃球員體驗，緣自香港籃球記者會。筆者在記者會遇上Oliver，「膽粗粗」問能否跟隨他體驗一日籃球員訓練。 還未想到他拒絕後應如何應對之際，沒想到Oliver已爽快答應。於是翌日早上11時，便跟著Oliver前往籃球場，現場除了他的訓練師Harry，還有兩名外籍籃球員，分別是Oliver前東方隊友韋思庭（Austin Veloso）和前福建隊隊友賴斯（Rice Zachary Terrance），三名球員分別熱身後便進入長達約一小時半的球場訓練，練習中包括模擬比賽的投籃訓練，亦有一對一、一對二的對抗訓練。三名不同國籍的球員各自施展球技，展現屬於自己的風格。Austin球風瀟灑流暢，Zach是硬淨得像高牆，而Oliver則兼衡地化攻守爲一體，三者的對決展現强烈的衝擊和對比。 最令筆者印象深刻的是，在如此高强度的訓練，即使可能因身體對抗失誤或錯失入球，他們仍然會保持笑容，樂觀積極地專注下一球，由心而發對籃球的熱誠，與追求進步的行動相連。訓練結束時問徐遠徑爲何訓練氣氛這麽好，他説到：「因爲大家都有著同樣目標，我們一起訓練，互相得分，互相防守，Iron Sharpens Iron，追求進步。」Oliver亦表示會盡量找最高水平的球員練習，即使有時未能到美國訓練，仍然會在香港約高水平的籃球員或到中國找一些CBA的球員，以球會友，一切都是為了互相進步。 巴黎奧運｜ViuTV99/96台全天候直擊 Keyman採訪必到巴黎鐵塔下沙灘排球場

第二課 戶外力量訓練 職業運動員的執行力 球場訓練結束後，三名球員閒聊一會，Oliver便和Harry和Austin到戶外做力量訓練。同時安排Oliver球場訓練及重量訓練的訓練師Harry表示：「控制強度及訓練量對運動員非常重要，以Oliver為例，賽季期間仍然會進行高強度訓練，主要改善他身體的弱項，但亦會調整訓練量，確保他比賽的表現。現在非賽季則會交替安排對抗及技術訓練。」筆者親身體驗Oliver的訓練流程，除了「完全跟不上的辛苦」，亦親身體驗職業球員的訓練內容比想像中更刻苦。最讓我深刻的是每組間休息時，大家都雙手按著膝蓋喘氣，Oliver眼睛卻沒有露出半點疲倦、鬆懈的神情。他只是機械式般完成課表，展現專業的運動員執行力。 Oliver心目中，努力是成為高水平籃球員不可或缺的元素：「天賦只能夠帶你到一定的層次，的確，天賦是重要的，像擁有一定的高度對籃球一定有幫助，但是你到每一個層次，高中、大學、到職業都會越來越多人被淘汰，剩下的腳步，協調性和防守也是能夠系統性地訓練的。」 我想，正是這種永不停歇追求進步的心，才是驅使Oliver全情投入高強度訓練的原因吧。 本地籃球｜港隊與品牌合作 望培育新一代籃球尖子劍指奧運

第3課 晚上重量訓練 訓練結束後，疲憊不堪的我很想知道如何長期承受如此高強度的重量及球場訓練，徐遠征淡淡然說：「我會長期規劃訓練內容，讓身體慢慢累積運動量，提升我的Work Capacity，這並不是幾個星期，幾個月，甚至一兩年的過程，是3-5年累積下來的。」除了科學化規劃訓練內容外，Oliver指出睡眠和飲食也是缺一不可的。飲食方面，除了日常補充蛋白質，碳水化合物外，食物選擇也有講究。Oliver白天喜歡吃紅肉，晚餐則會選擇消化得較快的蛋白，例如雞，海鮮等白肉。營養補充品方面，徐特別提到鎂與甘胺酸，指他們都是能夠幫助他放鬆神經的營養產品。「我也會去做一些按摩，呼吸放鬆，拉伸，聽節奏慢的音樂，帶抗藍光眼鏡，寫筆記…… 這些都是陰陽中的陰，讓身體進入放鬆狀態。」 從日常生活的細節，側面看到Oliver訓練極度投入和專注，更透露出他對籃球的熱忱。那天下午出席品牌宣傳活動，與球迷見面。晚上Oliver仍未是休息的時候，他再去進行重量訓練，進一步鍛煉身體。

與Klay Thompson練波片爆紅 近日Oliver到美國找到知名NBA技術訓練師Jordan Lawley（@JlawBball）訓練，期間更和NBA球員拉雲（Zach Lavine）和基利湯臣（Klay Thompson）一起練習，他與Klay Thompson攻守短片至今已近500萬Views。一路以來推動他追求卓越的心，或才是爆紅背後的原因。 想知道更多徐遠征的成長故事及他分享有關香港三人籃球發展的想法，請繼續密切留意《am730》。