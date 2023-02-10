情人節好去處｜姻緣石助脫單 拍拖必揀石澳情人橋

1.石澳5大好去處︱喜劇之王打卡位 情人橋聽海 石澳行山路線🌉 天后古廟 ➔ 情人橋 ➔ 大頭洲 ➔ 石澳後灘 ➔ 石澳健康院 石澳是周星馳電影《喜劇之王》主要取景地方，一訪石澳既朝聖這套經典作品，更可連同石澳情人橋及沙灘、食肆、燒烤場、拍攝觀星等，消磨一個下午絕不成問題。石澳情人橋被山竹吹塌後已重修，石澳巴士站起步20分鐘內抵達。 體力︰🌟 技術︰🌟

2. 大澳一日遊複製Edan Anson Lo自拍︱尋貓看日落 大澳一日遊😸 海濱長廊 ➔ 大涌橋 ➔ 新基大街 ➔ 寶珠潭 ➔ 楊侯古廟 水鄉大澳為又稱「東方威尼斯」，其棚屋、漁村風情在香港獨一無二。若不登虎山，大澳一日遊是輕鬆郊遊路線，邊行、邊食、邊買手信外，同時了解數百年的大澳文化。於大涌橋（又稱橫水渡橋）及新基大橋，鏡迷可於Mirror的呂爵安Edan和盧瀚霆Anson Lo主演《大叔的愛》取景地朝聖打卡，而王智德Alton、邱士縉Stanley亦先後到訪大澳，因此大澳可能是最多Mirror成員打過卡的香港郊遊景點。 體力︰🌟 技術︰🌟 即睇▶️

3. 佐敦谷公園野餐︱15分鐘極速登平山睇日落 市區短程日落行山路線🌄 佐敦谷公園 ➔ 平山 ➔ 九龍灣站 佐敦谷公園交通方便，設兩塊草坪親子野餐曬太陽看紅葉，親子樂、拍拖打卡一流。接上佐敦谷公園晨運徑約15分鐘抵平山山頂，靜候九龍東夕陽靚日落。由佐敦谷登平山路程短和全程柏油路，是新手行山賞日落路線。 體力︰🌟 技術︰🌟

4. 大嶼山行山︱愉景灣神樂院賞倒數海景 初級行山路線🐄 愉景灣 ➔ 稔樹灣 ➔ 聖母神樂院 ➔ 銀礦灣 ➔ 梅窩 十字牌牛奶發源地，來自大嶼山東部聖母神樂院。這條初級行山路線由愉景灣出發，經稔樹灣到神學院，經銀礦灣到梅窩作結。既有歷史、海景、三個截然不同的沙灘，還有隱藏於美景下的倒數計時器。 體力︰🌟✨ 技術︰🌟✨ 🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

5. 姻緣石行山︱灣仔自然徑接寶雲道拜月老 香港島行山路線💌 灣仔峽道 ➔ 寶雲道健身徑 ➔ 姻緣石 ➔ 舊灣仔郵政局 姻緣石位處寶雲道，相傳誠心祈求姻緣就會成真，背後埋藏著一段民間傳說。有很多路線可以到訪姻緣石，今次推介由上而下完走灣仔峽道，在約2公里的短程行山路線上，感受市區邊的自然氣息。 體力︰🌟✨ 技術︰🌟✨ 即睇▶️

6. 馬灣一日遊︱拍拖親子五大景點 青馬大橋到最高點 馬灣行山郊遊路線🍣 東灣 ➔ 青馬大橋底 ➔ 大嶺頭 ➔ 大排咀 ➔ 馬灣公園 ➔ 古蹟館 馬灣交通選擇多，船及巴士都可到達。近年提到馬灣，第一時間想起青馬大橋，本文會介紹三個角度觀賞青馬大橋的打卡位，再推介馬灣最高點大嶺頭和馬灣最南端大排咀，馬灣一日遊行程豐富。除了拍拖，亦是親子樂和初級郊遊路線，中途有多個廁所和多間食肆，路牌指示清晰。想不到周末好去處？馬灣可能是不錯的地點。 體力︰🌟 技術︰🌟 即睇▶️

7. 南生圍賞日落︱單車跑步自駕遊皆宜題 元朗日落行山路線🚴‍♀️ 元朗站 ➔ 山貝路 ➔ 橫水渡 ➔ 婚紗橋 ➔ 南生圍路 ➔ 博愛醫院 南生圍河流導賞徑距離為5.5公里，如果由元朗站經南生圍繞一圈大約9公里，踩單車或自駕遊甚至跑步皆宜。打卡聖地婚紗橋、白千層樹林、大草原，加上日落都是南生圍受歡迎的原因。 體力︰🌟 技術︰🌟 即睇▶️

8. 河背水塘竹林S型水壩打卡︱三塘連走 初級新手行山路線🤠 雷公田 ➔ 清潭上水塘 ➔ 清潭下水塘 ➔ 河背水塘 ➔ 河背村 河背水塘的S型水壩和「港版嵐山竹林」成為打卡熱點有充份理由，這條香港初級、短程、親子行山路線，因樹木茂盛更為夏天之選。由於河背水塘與清潭水塘的歷史相連繫，因此今次推介三塘連走，既不困難又有靚景。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟 即睇▶️

9. 五桂山魔鬼山迎日落︱藍田到油塘唔使搭鐵 市區行山路線🏡 藍田站 ➔ 藍田公園 ➔ 五桂山 ➔ 魔鬼山梭堡 ➔ 歌賦炮台 ➔ 油塘站 藍田與油塘相隔一個港鐵站距離，用雙腳行風景又會如何？五桂山的將軍澳樓陣與郊區一山之間蔚為奇觀。繞過照鏡環山，登魔鬼山既近距離接觸軍事遺蹟，於視野開闊的魔鬼山看維港日落，於油塘離開。交通方便為這條行山路線賣點，預留3小時時間充足。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟✨