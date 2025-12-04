意盃｜拉素復仇「細」鬥A米

拉素以上屆聯賽第7名身分，直入意盃16強，而A米雖然貴為上屆意盃亞軍，仍然要出戰季初首兩圈比賽，結果「紅黑兵團」先後在主場以2比0打敗巴里及3比0輕取萊切過關。由於今晚兩隊無緣出戰季內歐洲賽，預計對今屆意盃重視程度提升，今夜出場陣容不會弱。

意盃16強一場過分勝負，對戰最強戲碼應是今晚深夜由拉素主場迎戰聯賽「一哥」AC米蘭。兩軍剛在意甲碰頭，A米1球氣走對手，轉戰盃賽主客對調，仍然「細」均力敵。(球賽編號FB0605，12月5日04:00開賽)

兩軍近年交手戰況激烈，往往一球分勝負，碰巧上輪聯賽在聖西路交手，同樣拉成均勢，A米憑王牌前鋒拉菲爾利亞奧(Rafael Leao)下半場接應傳中球近射得手，打開缺口；戰至補時守將史達軒查柏夫洛域(Strahinja Pavlovic)禁區內犯手球，但球證最終經VAR覆核未有判罰12碼，令逃過一劫的A米贏波升上榜首。

拉素輸波後暫時聯賽排第7，近期走勢反覆，其實主強客弱，計聯賽主場3連勝兼0失球，預計上仗後備出場的鋒將卡斯迪蘭奴斯(Castellanos)、柏度洛迪古斯(Pedro Rodriguez)及洛斯連(Norslin)有望今場合力攻堅作復仇戰。意大利門將普維度爾(Provedel)今季6次替拉素主場把關，四度保持不失，主場防守穩健度不俗。