日本專訪歐陽耀冲︱兩年的冷板　仍期待首次上陣機會

前港腳的歐陽耀冲，在兩年前單身前赴日本試腳。在疫情影響之下，港人在過去兩年間都未能了解這位前港腳在日本的最新發展。在疫情放緩，日本重新開放下，本報記者亦親赴日本，了解他在日本生活的點滴，以及他對港日兩地球圈的思維差異。採訪：專題組 在兩年前，歐陽耀冲從香港走到日本試腳，最後獲得J3球會YSCC橫濱的合約。歐陽耀冲透露，最初他的目的地並非橫濱，而是一支高層與香港足球甚有淵源的球會，他指當時其實合約已準備好，只是最後該球會聽到來自香港足總的意見，指他「不行了」，就令他的轉會告吹。對於究竟是誰「破壞好事」，歐陽耀冲表示無從知道，但他指形容該球會覺得「你們連自己人也不支持」，本身也一定有問題。

冷板一坐就是兩年 幸好的是，他之後獲安排到YSCC橫濱試腳，更被邀參與友賽，之後球隊到最後關頭，才向他開出合約，「我簽證27號到期，佢24號先叫我簽。」最終獲得日本球隊的合約，成為香港的第一人，歐陽耀冲卻預料不到這趟旅程，往後其實更嚴峻。歐陽耀冲表示，日本聯賽最初沒想到他會獲得合約，在他落實加盟後，就有日本的廣告公司找他，甚至安排了廣告等，只待他上陣就會公開，然而一等卻是兩年。 外援較本地球員上陣機會少 與香港球圈不同，日本聯賽重視當地球員的機會，曾聽過香港球圈中人指：「外援人工咁高，唔畀佢踢咪蝕？」相反日本的情況是，一個外援的實力若與本地球員一樣，本地球員會獲優先考慮上陣，外援球員要取得上陣機會，就需要證明自己的能力比本地球員高。YSCC橫濱在J3聯賽長期「墊底」，本身實力就不是優秀，然而球會對成績的渴求也不高，因此球隊網羅不少失業球員，其中與歐陽耀冲同位置的球員，就足足有10個。 要與10人競爭本來就不是一件易事，加上他的外援身分，以及日本球圈的思維，一個香港中場要擠進大名單，必定要實力超凡，能以一人之力改變戰局。誠然，若有這樣能力的球員，又會否選擇這支球會。