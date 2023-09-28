杭州亞運｜女團重劍歷史性奪銀 港足闖8強創佳績

港隊昨在杭州亞運增添3銀3銅，江旻憓、陳渭泠、佘繕妡及朱嘉望於女子重劍團體決賽以34比36，兩劍之差負南韓奪銀，創下在此項目歷來最佳成績；香港男足於16強1比0挫巴勒斯坦，改制後首闖8強，周日將鬥伊朗。

劍擊女重隊先以45比25擊敗新加坡打入4強，再以45比26大勝日本隊，打破此前五屆打入4強未能再進一步的宿命，歷史性晉決賽硬撼世界排名第一的南韓。雙方接戰至第八回合，港隊落後25比29，最後一個回合，江旻憓再次力鬥宋世羅，在餘下49秒時一度為港隊追至30比31，雙方其後繼續拉鋸，江旻憓雖在此回合贏9比7，但最終總比數仍以兩分僅敗。

江旻憓認為已追近南韓水平，為隊友自豪和驕傲，會用心練習下次捲土重來。佘繕妡稱4人已盡全力打好每一劍，對此感自豪。由張家朗領軍的男子花劍隊，在團體賽4強不敵南韓取得銅牌。