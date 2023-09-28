杭州亞運｜「女飛魚」何詩蓓力爭第3金

杭州亞運今日又會有港隊「獎牌王」「女飛魚」何詩蓓登場，於主項之一的女子50米自由泳全力衝金，更向着今屆亞運最佳運動員目標進發。至於早前已拿下馬術盛裝舞步團體賽銅牌的港隊主將蕭頴瑩，亦殺入了今日個人賽決賽，全力爭取衛冕。另外高爾夫球賽亦在今日展開，港隊「雙星」陳芷澄與許龍一全力爭勝。

已經先後在女子100及200米自由泳，以超班姿態奪金的何詩蓓，在亞洲泳壇實力站在最頂端；今日乘勇出戰50米自，絕對有力成功過第3關。初賽在早上10時舉行，決賽會到晚上7時30分；這位25歲泳手同日尚會出戰女子4x200米自由泳接力，亦會以爭逐獎牌為目標。另邊廂，日前寫下馬術港隊歷史，首次在盛裝舞步團體賽得到銅牌的主將蕭頴瑩，當日造出了全場個人最高分數，輕鬆打入今日決賽，這位上屆亞運金牌得主，將會與隊友何苑欣齊齊力爭獎牌。