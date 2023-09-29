杭州亞運｜李思穎場地單車個人全能奪銀　女子4x100自由泳接力藉新加坡DQ獲銅（港隊成績不斷更新）

亞運已經去到中段的時間，香港運動員繼續在各項賽事為港增光。其中香港的女子壁球團隊以及電子競技代表分別打入決賽，有望再為港增添金牌。而在劍擊項目，男子重劍團體亦打入四強，雖然最後不敵哈薩克，但已經為劍擊隊連續6個賽日獲得獎牌。而場地單車李思穎在個人的全能賽取得銀牌。在晚上舉行的女子4x100米混合泳，香港再藉新加坡被取消資格，再獲一面銅牌。 香港壁球女隊在今早的團體四強賽率先開打，首場陳善鈺面對印度的對手，僅花21分鐘以3:0的局數擊敗對手。而第2場由何子樂面對兩屆亞洲個人賽冠軍的芝拉芭（Joshna Chinappa），何子樂與對手拉鋸，以2:3不敵對手。不過在第3場香港由李嘉兒出戰，並以3:0的局數再贏對手，成功打入決賽，為香港爭取衞冕。不過男子隊方面，就在四強以場數1:2不敵巴基斯坦，未能晉級決賽，但仍獲得一面銅牌。

男子重劍奪銅牌 在劍擊項目進行了女子團體佩劍。港隊首圈輕鬆以45:17，大比數擊敗孟加拉晉身八強。不過八強香港又遇上了強敵的南韓，最終港隊以25:45不敵對手，未能爭取獎牌。而在下午的男子重劍團體賽，香港八強擊敗了烏茲別克晉級四強，並為香港再鎖定獎牌。在之後舉行的四強賽事，香港面對哈薩克，雖然何瑋桁與方凱申帶頭，為港隊一度打成7:7平手。然而比賽在之後被哈薩克拉開，最終香港以30:45不敵對手，未能晉級決賽。不過連同這一面的銅牌，香港劍擊隊以1金1銀7銅完成今屆亞運。 在場地單車項目，香港的李思穎出戰女子個人全能項目。李思穎在捕捉賽率先取得第2名。在第2場的衝刺賽，李思穎個人取得11，獲得衝刺賽的第1。雖然在之後的淘汰賽僅獲第4，佐在最後一項的記分賽，李思穎在最終記分賽仍能以守住第2名，為香港取得銀牌。 至於男子凱林賽項目，香港的杜棹熙及翁浚皓都未能在首輪賽事過關，要轉戰復活賽，而杜棹熙之後成功在復活賽晉級準決賽，翁浚皓就被淘汰。男子麥迪遜賽，香港派出梁峻榮與梁嘉儒出戰，但最終以6分之差不及哈薩克僅得第4名。

程小雅20公里競步獲第6名 田徑項目在今日展開，而早上率先進行了男女子20公里的競步賽。香港的錢文傑在男子組以1小時37分43秒完成比賽，在11名選手獲得第10名。而在女子組的比賽，東京奧運的香港代表程小雅在今次賽事以1小時43分27秒完成比賽，最終獲得第6名。 游泳項目今日進行最後一日的比賽，在男子200米背泳，香港泳手關鵬在預賽取得第2名，總成績以第6名晉身決賽，另一位香港代表的陳鎡樵就只得第18名完成比賽。而男子50米蛙泳，香港代表吳欣鍵在預賽分組游第4名，最終總成績獲第10名，只能作為決賽的候補選手，同一項目另一位香港泳手方嘉羽就排13。而簡綽桐與譚凱琳在女子50米蝶泳僅獲總成績第11及12名，未能晉身決賽。

三鐵伍泰龍獲第5名 在三項鐵人項目，香港派出了奧運代表的奧斯卡以及伍泰龍出戰。不過奧斯卡在完成游泳項目就退出比賽，而伍泰龍一路都在比賽的前列位置，在完成單車項目後更一度升上過第2名，不過之後還是未能追上，但仍以第5名完成比賽。 在射擊方面，香港今屆只有兩名運動員參戰，不過在今日的女子10米氣手槍項目，成灝澂在個人賽的資格賽打出576分，取得第8名晉級決賽的資格。不過在決賽的淘汰賽，成灝澂雖然打出兩槍10.1及10.6的成績，但總成績以0.2之差被淘汰。

乒乓男雙晉八強硬撼國家組合 乒乓球項目，香港的杜凱琹與朱成竹同樣在女單16強止步。杜凱琹今日率先面對中華台北的陳思羽，但就在領先1局之下，以局數1:4不敵對手被淘汰。而朱成竹在另一場16強面對國手的王藝迪，結果直落以局數0:4被淘汰。男雙方面，何鈞傑與黃鎮廷在16強擊敗塔吉克的組合，不過港隊組合八強會面對國家隊的樊振東及王楚欽組合。而男單方面，黃鎮廷就以局數4:3，擊敗日本的吉村真晴晉級八強，明日會對中華台北的林昀儒。 三人籃球方面，香港隊終於在分組響勝鼓，男子代表隊以21:9擊敗約旦，以1勝3負完成分組賽，而女子隊就以13:17不敵約旦。女子籃球項目，香港就在分組賽的第2場以63:99不敵菲律賓。 體操方面，在個人項目僅餘的香港代表吳家褀，出戰男子跳馬的決賽，在兩跳之後吳家棋獲13.800分排第7完成比賽。