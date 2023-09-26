杭州亞運｜香港七欖決賽贏南韓再奪金牌　姚錦成圓夢 女隊亦贏泰國摘銅

香港七人欖球男隊衞冕，在傍晚舉行的七欖決賽。港隊擊敗南韓，為香港取下第4面的金牌，同時也成為姚錦成的最後一次亞運完美閉幕。至於女子隊雖然四強不敵中國，不過在銅牌戰仍擊敗泰國，取得1面銅牌。 四強擊敗了日本，香港決賽面對實力較次的南韓，上半場早段一度迫近至底線，不過之後被判犯規，未有先得分。然而港隊在上半場的末段，先憑李卡度達陣取分，加上韋兆新踢入附加分，半場香港領先7:0。下半場港隊再有賀頤盛早段達陣成功，韋兆新再次射入附加分，香港一度領先14:0。雖然南韓之後亦取得達陣及附加分，不過香港仍穩住領先優勢，以14:7擊敗南韓，衞冕金牌。

姚錦成︰我仲享受緊不能形容 姚錦成表示，衛冕感覺開心到仲未散︰「我仲享受緊不能形容。有一樣證明係香港欖球隊已跳了一個Step，抵得住壓力衛冕。」而在旁的

李卡度則邊講邊為姚錦成送上擁抱︰「過去幾年大家都想衛冕，雖然有好多難題，但見到（姚錦成）堅找咁耐好開心。」 代表團團長霍啟剛衷心祝賀：「男子七人欖球隊在準決賽已展現高昂鬥志，決賽上下一心，打出漂亮一仗，蟬聯冠軍，激勵人心。欖球隊球員衝鋒陷陣，以無比的熱情和決心投入賽事，令人深留烙印。我再次祝賀欖球隊取得勝利，為港爭光！」 在今早的四強，香港男隊面對日本。兩隊在亞運已是老對手，過去三屆決賽碰頭，港隊僅在上屆雅加達取勝。然而今仗，日本隊上半場先憑福士萌起的達陣及野口宜裕射入附加分，半場領先7:0。不過香港隊在下半場的末段亦成功達陣，韋兆新為香港取得附加分，令雙方打成7:7，要進行加時賽。香港隊加時再由丹馬克達陣成功，最終得以12:7的比數擊敗日本。