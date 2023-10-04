杭州亞運｜95後皮艇「破浪夫婦」馳騁賽場　2天內狂攬4金明年將攜手進入奧運

被外界稱為「破浪夫婦」

除了動員動員亮眼的表現外，賽場上還有另一焦點，同為中國隊選手的王叢康和李冬崟，其實是一對95後夫妻，兩人完美展現了何謂「夫妻同心，其利斷金」，各自在賽事中收下2枚金牌，一起乘風破浪。王叢康在2日進行的男子500公尺雙人皮艇決賽中，和隊友本來卜廷凱本來落後，但在後半程逆轉，擊敗南韓、伊朗等強敵奪金，在3日的男子500公尺四人皮艇決賽，王叢康在和另三名隊友合作，收下杭州亞運第二枚金牌。而李冬崟巾幗不讓鬚眉，在3日早上女子500公尺單人皮艇賽事，以以1分58秒931的成績奪金，休息了1個多小時後，再出戰女子500公尺四人皮艇決賽，和隊友一路保持領先，順利摘金。王叢康和李冬崟在參加杭州亞運前，於各大皮艇賽事中就屢創佳績，被外界稱作「破浪夫婦」，兩人在比賽期間，也成為對方的強力後盾，不斷給予加油鼓勵，在今年8月的皮艇世界錦標賽，兩人拿下了巴黎奧運參賽資格，有望再創佳績。

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