東亞盃︱森保一表明不召經驗老將　日本將以U21球員為主

戰畢亞洲盃外圍賽後，香港隊的下一個賽事，將會是下月中在日本舉行的東亞盃。港隊早前已表明會以U23球員出戰，而東道主的日本隊，主帥森保一證實不會以強陣以及有世界盃經驗的老將上陣。

因應中國放棄舉辦東亞盃決賽周，日本隨即接手舉辦。然而包括中國及香港，已表明不會以強陣出擊，其中香港隊主帥安達臣曾表示，會計劃派U23球員備戰。森保一今日(28日)在會見日本傳媒時透露，將會徵召對年底世界盃有潛力，以及U21及U23有表現的數名球員出戰東亞盃的比賽。

對於日本國內效力的長友佑都、大迫勇也以及酒井宏樹，森保就在記者會表示不計劃徵召在上屆世界盃的主力成員，意味3人將不會獲徵召。至於有關其他在世界盃上陣少的球員，如權田修一、西川周作、昌子源以及武藤嘉紀等，森保一就未有排除可能性，但指會看球員的狀況決定。森保又表明，會選擇一些比賽經驗淺的球員，希望可以在比賽中吸引經驗，又表明希望以入選東亞盃作為一個刺激，讓球員在之後回到球會可以繼續成長。

料以巴黎奧運成員為主

森保之後又表示，預計日本隊會以U21球員較多，部分將是巴黎奧運隊的核心成員。而對手主要都會比日本隊大兩年的U23球員。森保指，日本球員的質素和戰術理解都充足，而部份球員都有在日職上陣，亦有一些在日乙聯賽比賽，相信日本球員整體都已累積一定比賽經驗，是時候在國際賽舞台發揮。港隊在東亞盃首戰就會面對日本，賽事會在7月19日在鹿島球場上演。