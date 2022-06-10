東鐵過海綫上跑｜6大沿綫景點 百年火車橋見證東鐵變遷

東鐵沿綫景點1：大埔鐵路碼頭 （大埔墟站步行距離約2公里,需時約20分鐘） 大埔鐵路碼頭位於新界大埔區已停用的東鐵綫大埔滘站(現為策誠軒)旁。當年乘客到達大埔滘站後可於此碼頭轉乘街渡，前往大鵬灣一帶的離島。

東鐵沿綫景點2︰百年火車橋 （大學站步行距離約300米，需時約3分鐘） 百年火車橋位於大學站沙田凱悅酒店附近，這是香港現存唯一一條仍每日有列車通行的百年火車橋，並保留着東鐵綫於1910年通車時的圓拱石橋設計。根據路政署道路構築物編號，此百年火車橋的編號為UB17，故亦有人稱之為「17號橋」。雖然橋上行駛的蒸汽火車已變成電氣化列車，但這條石拱橋絕對見證了東鐵綫的百年歷史。

東鐵沿綫景點3：市政局百周年紀念花園 （紅磡站步行距離約600米，需時約8分鐘） 位於九龍尖沙咀東部的市政局百周年紀念花園，原址曾是漆咸道軍營的一部分，及九廣鐵路連接何文田及舊九龍站之間其中一段的路軌。1975年，東鐵綫改以紅磡站作為終點站後路軌被拆除，並在原址重建為花園。1984年，適逢市政局成立100周年，花園便因而名為市政局百周年紀念花園並正式啟用。花園內有一座長形噴水池，旁邊六個希臘式石柱便是舊九龍站建築的一部分。

東鐵沿綫景點4︰旺角東站 旺角東站是東鐵綫最初通車時啟用且仍在提供鐵路服務的 其中一個車站。旺角東站最初稱為油麻地站，並於1910年啟用。然而，由於車站與油麻地實際位置相距甚遠，因 此在1969年更改站名為旺角站 。2007年，為避免與荃灣綫及觀塘綫的旺角站混淆，便更名為現時的旺角東站。值得一提的是，相中的里程碑位於旺角東站2號月台近11卡 列車，為東鐵綫的公里系統，用以計算車站與紅磡站的距離。上面的數字「2」與下面的數字「5」，代表此處與紅磡站的距離為2.5公里。

粉嶺站雞嶺橋

東鐵沿綫景點5︰ 雞嶺橋 （粉嶺站步行距離約800米，需時約10分鐘） 位於粉嶺嘉盛苑旁，橫跨粉嶺公路、新運路及東鐵綫路軌上的「雞嶺橋」，遇上東鐵綫列車經過時，可以感受到列車在腳下穿過的感覺。

沙田站偉華中心天橋