柴灣猛鬼橋行山路線 ｜1小時完走快閃之選

香港鬼故何其多，柴灣猛鬼橋正是其中一個。這行山熱點與柴灣站距離不遠，如乘巴士起步可節省一半時間，為短距離快閃之選。文︰山全部都係山
在大潭峽西灣濾水廠站下車，沿左面落斜，先經過1936至1939年建成的英軍指揮部，門窗已被封上。及後大部份都有樹蔭作伴，夏天也不會曝曬。全程只有一個路口有機會行錯，聽到水聲後可見右面有一條小橋，此時往被兩個山坡包圍的左面前進。伴隨引水道，不消10分鐘就到達傳說中屢傳鬼故的柴灣猛鬼橋。
柴灣猛鬼橋行山沿途景點1︰多個鬼故版本 日軍為主菜
柴灣猛鬼橋官方名稱為大潭峽石橋，有傳夜間有日軍鬼魂出沒、橋身滿是子彈痕跡、白衣女人或日軍向目擊者揮手等多個版本。大潭坳幽靜得不像鄰近住宅，部份位置在樹影下光線不足。有關柴灣猛鬼橋的興建詳情資料，可到行山網站letsgohiking查看。
柴灣猛鬼橋行山沿途景點2︰橋底拱門型設計
1934年興建的柴灣猛鬼橋橋底為拱門型，橋高數十米，猶如哈利波特小說中行走火車的大橋。若到橋底拍照，必先注意安全及防蚊，雨後非常濕滑不宜到橋底。回到猛鬼橋，繼續沿引水道前行，經涼亭後沿樓梯落斜，很快到達景翠苑。在1971年落成、處處都是歷史的興華邨吃午餐後，多行10分鐘到荃灣港鐵站完結行程。
乘巴士到西灣濾水廠起步的話，柴灣猛鬼橋不足2公里，一般而言1小時內完成。若想增加距離或節省一程車，不妨由柴灣站出發。
柴灣猛鬼橋行山路線概要︰
大潭峽西灣濾水廠站→猛鬼橋→景翠苑→興華邨→柴灣港鐵站
起步交通︰9號新巴-筲箕灣站A3出口上車
14號新巴-西灣河A出口上車
西灣濾水廠下車
終點交通︰
距離：約1.8公里
時間：1-1.5小時（連休息及拍照）
撤退點︰-
補給點︰-
廁所︰-
體力：1/5
技術：1/5
景色︰3/5