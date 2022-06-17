柴灣猛鬼橋行山路線 ｜1小時完走快閃之選

香港鬼故何其多，柴灣猛鬼橋正是其中一個。這行山熱點與柴灣站距離不遠，如乘巴士起步可節省一半時間，為短距離快閃之選。文︰山全部都係山

在大潭峽西灣濾水廠站下車，沿左面落斜，先經過1936至1939年建成的英軍指揮部，門窗已被封上。及後大部份都有樹蔭作伴，夏天也不會曝曬。全程只有一個路口有機會行錯，聽到水聲後可見右面有一條小橋，此時往被兩個山坡包圍的左面前進。伴隨引水道，不消10分鐘就到達傳說中屢傳鬼故的柴灣猛鬼橋。

柴灣猛鬼橋行山沿途景點1︰多個鬼故版本 日軍為主菜

柴灣猛鬼橋官方名稱為大潭峽石橋，有傳夜間有日軍鬼魂出沒、橋身滿是子彈痕跡、白衣女人或日軍向目擊者揮手等多個版本。大潭坳幽靜得不像鄰近住宅，部份位置在樹影下光線不足。有關柴灣猛鬼橋的興建詳情資料，可到行山網站letsgohiking查看。