歌連臣角行山路線｜探射燈台2小時完走 高清大電視睇海景吹海風

在小西灣海濱公園出發，於公廁和足球場旁的銀色欄杆起步。分叉路左右分別不大，右面較快但較斜。過公園設施進入龍躍徑。微微上斜的柏油路非常省力，中途的巨型涼亭可供小休。沿左面藍色欄杆接上歌連臣角道。左轉落斜可見將軍澳跨灣連接大橋、清水灣鄉村俱樂部、東龍島等地。
越過一座米色設施後，留意左面欄杆。在「切勿攀爬」警告牌附近，可跨過去接泥徑。初段略為崎嶇，穿行山鞋仍要小心。多行幾步接上軍道，約10分鐘迎來海風，歌連臣角探射燈台正在岸邊。
香港島行山路線沿途景點1︰山竹吹襲過的海防探射燈
根據1941年香港戰役空間史研究計劃，英軍二戰遺址為海防探射燈，共有2個。較受歡迎的一個被颱風山竹所損，部份頂部化作瓦礫。另一個受損更嚴重，加上可達度較低，人氣被比下去。歌連臣是指英國皇家工兵部測量師Thomas Bernard Collinson，他於香港開埠初期繪製了第一張精確香港島地圖，亦是英國首張出版設等高線的地圖。歌連臣山、歌連臣角道、堅尼地城的歌連臣街都以他命名。
香港島行山路線沿途景點2︰涼風配海景
歌連臣角探射燈台被冠以高清大電視之名，只因大廟灣、清水灣鄉村俱樂部、東龍島、石澳、鶴咀、橫瀾島、宋崗盡在眼前。涼快的海風夾住浪聲，把一切煩惱都帶走。逾80年歷史的哥連臣角探射燈台風力強勁，無論如何也要安全至上，勿站近崖邊和注意周圍環境，建議勿坐在探射燈頂部，保育古蹟和歷史文物，自己垃圾自己帶走。自從大電視不再隱世後，平日早上到訪也有十多人，若周末及公眾假期，人山人海機會不低，有報道指周末達100人以上。
香港島行山路線沿途景點3︰小徑往歌連臣角發電站
由歌連臣角探射燈台折返需要行一大段樓梯上斜，略需體力。過欄杆後右轉上斜，有餘力的可沿米色建築物左面的斜路上行到另一古蹟。約10分鐘路程樹叢密度高，要長時間彎腰，夏天蚊蟲不少。尋蹤覓蹟網站詳列歷史，為海防探射燈台提供電力的正是這座歌連臣角發電站，外表於砵甸乍炮台發電站類似。內部分為3個間隔，仍可見到牆邊放置工字鐵。
原路折返至米色建築物，最簡易的方法是原路折返小西灣海濱公園，亦可連接砵甸乍山、龍脊、大浪灣等地方。總結歌連臣角探射燈台難度不高，海風配古蹟上乘之選，然而要只顧拍照打卡。想減少排隊打卡時間，不妨提早出發減少人潮。
香港島初級行山路線︰
小西灣海濱公園→龍躍徑→歌連臣角道→歌連臣角探射燈台→歌連臣角發電站→小西灣海濱公園
起步交通︰
小巴62A-杏花村上車
小巴47號-柴灣站E出口上車
或新巴8P-灣仔會展站或天后興發街上車
海濱花園/小西灣藍灣半島下車
終點交通︰同上
距離：約4.4公里
時間：1.5-2小時（連休息及拍照）
撤退點︰-
補給點︰-
廁所︰-
體力：1.5/5
技術：1.5/5
景色︰4/5