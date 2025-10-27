歌連臣角行山路線｜探射燈台2小時完走 高清大電視睇海景吹海風

歌連臣角探射燈台（Cape Collinson Searchlight）位處海邊，令這條香港島行山路線獲「高清大電視」之名。路線不長而且海景加上英軍二戰古蹟，人氣極高。文︰山全部都係山

香港島行山路線沿途景點1︰山竹吹襲過的海防探射燈 根據1941年香港戰役空間史研究計劃，英軍二戰遺址為海防探射燈，共有2個。較受歡迎的一個被颱風山竹所損，部份頂部化作瓦礫。另一個受損更嚴重，加上可達度較低，人氣被比下去。歌連臣是指英國皇家工兵部測量師Thomas Bernard Collinson，他於香港開埠初期繪製了第一張精確香港島地圖，亦是英國首張出版設等高線的地圖。歌連臣山、歌連臣角道、堅尼地城的歌連臣街都以他命名。 香港島行山路線沿途景點2︰涼風配海景 歌連臣角探射燈台被冠以高清大電視之名，只因大廟灣、清水灣鄉村俱樂部、東龍島、石澳、鶴咀、橫瀾島、宋崗盡在眼前。涼快的海風夾住浪聲，把一切煩惱都帶走。逾80年歷史的哥連臣角探射燈台風力強勁，無論如何也要安全至上，勿站近崖邊和注意周圍環境，建議勿坐在探射燈頂部，保育古蹟和歷史文物，自己垃圾自己帶走。自從大電視不再隱世後，平日早上到訪也有十多人，若周末及公眾假期，人山人海機會不低，有報道指周末達100人以上。

香港島行山路線沿途景點3︰小徑往 歌連臣角發電站 由歌連臣角探射燈台折返需要行一大段樓梯上斜，略需體力。過欄杆後右轉上斜，有餘力的可沿米色建築物左面的斜路上行到另一古蹟。約10分鐘路程樹叢密度高，要長時間彎腰，夏天蚊蟲不少。尋蹤覓蹟網站詳列歷史，為海防探射燈台提供電力的正是這座歌連臣角發電站，外表於砵甸乍炮台發電站類似。內部分為3個間隔，仍可見到牆邊放置工字鐵。