歐國外｜唔夠班 意軍受挫三獅陷出局危機

近期陰霾密布的「藍衣兵團」意大利，在歐國外1比3喪師溫布萊、受挫英格蘭後，陷出局危機；教練史巴列堤賽後承認意甲水平不及其他歐洲頂級聯賽。

衛冕的「藍衣兵團」雖然由箭頭施卡馬卡，在開賽15分鐘先開紀錄；但守將迪羅倫素之後禁區侵犯主隊中場新貴祖迪比寧咸，隊長哈利卡尼操刀極刑，為主隊扳平。祖迪比寧咸下半場助攻翼鋒拉舒福特反先後，卡尼單刀「埋齋」，成3比1終場，個人取得為國家隊披甲87次的第61球。「三獅」繼今年3月作客揚威拿不勒斯後，「雙殺」藍軍。

意甲水平被質疑

意軍教練史巴列堤賽後說：「我不認為球員值得輸2球而回，但我們需要從失誤中學習及成長，尤其是在重大的決勝時刻，這就是歐洲足球。」當問及意甲水準是否不及其他頂級歐洲聯賽，他說：「就是這樣。」另外、効力祖雲達斯的意軍新星法基奧利，因參予足球博彩，已被意足總判罰停賽7個月。

英格蘭在C組6戰16分居首，提早出線，衛冕的意大利目前少烏克蘭3分及少賽1場排第3，後兩者在下月分組賽壓軸戰相遇，勢成出線生死戰。史巴列堤毫不憂慮說：「我不懼怕甚麼，如果球員出現驚恐，我才會感意外。我相信己隊有質素跟任何對手周旋。」

小組不敗、提早兩輪出線的英格蘭，習慣在歐國外無風無浪，對上24年僅曾2019年不敵捷克，成為唯一敗仗。主帥修夫基指任務未完：「我們要確保下月成為其中一支頭號種籽，所以要贏餘下兩仗，控制大局。我們要繼續建立球隊，大軍仍極具潛力。」