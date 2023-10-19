熱門搜尋:
煥然壹居 劉詩昆 以巴衝突 天氣 尋人 玫瑰崗中學 施政報告2023 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-10-19 04:30:24
日報

歐國外｜唔夠班 意軍受挫三獅陷出局危機

分享：
歐國外

意大利不敵英格蘭，歐國盃外圍賽出線現危機。

近期陰霾密布的「藍衣兵團」意大利，在歐國外1比3喪師溫布萊、受挫英格蘭後，陷出局危機；教練史巴列堤賽後承認意甲水平不及其他歐洲頂級聯賽。

衛冕的「藍衣兵團」雖然由箭頭施卡馬卡，在開賽15分鐘先開紀錄；但守將迪羅倫素之後禁區侵犯主隊中場新貴祖迪比寧咸，隊長哈利卡尼操刀極刑，為主隊扳平。祖迪比寧咸下半場助攻翼鋒拉舒福特反先後，卡尼單刀「埋齋」，成3比1終場，個人取得為國家隊披甲87次的第61球。「三獅」繼今年3月作客揚威拿不勒斯後，「雙殺」藍軍。

意甲水平被質疑

意軍教練史巴列堤賽後說：「我不認為球員值得輸2球而回，但我們需要從失誤中學習及成長，尤其是在重大的決勝時刻，這就是歐洲足球。」當問及意甲水準是否不及其他頂級歐洲聯賽，他說：「就是這樣。」另外、効力祖雲達斯的意軍新星法基奧利，因參予足球博彩，已被意足總判罰停賽7個月。

英格蘭在C組6戰16分居首，提早出線，衛冕的意大利目前少烏克蘭3分及少賽1場排第3，後兩者在下月分組賽壓軸戰相遇，勢成出線生死戰。史巴列堤毫不憂慮說：「我不懼怕甚麼，如果球員出現驚恐，我才會感意外。我相信己隊有質素跟任何對手周旋。」

小組不敗、提早兩輪出線的英格蘭，習慣在歐國外無風無浪，對上24年僅曾2019年不敵捷克，成為唯一敗仗。主帥修夫基指任務未完：「我們要確保下月成為其中一支頭號種籽，所以要贏餘下兩仗，控制大局。我們要繼續建立球隊，大軍仍極具潛力。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受