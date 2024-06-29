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體育
2024-06-29 15:45:22

歐洲國家盃｜丹麥16強遇德國　圖創造32年前「童話」

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丹麥16強會對德國。(路透社)

丹麥16強會對德國。(路透社)

歐洲國家盃在周日（30日）凌晨展開淘汰賽的階段，其中東道主德國會對丹麥。丹麥賽前指，對手是今屆熱門，但仍相信球隊是有能力擊敗德國，並且重複在32年前奪標的「童話」。

在1992年的決賽擊敗德國，歷史性首奪歐洲國家盃冠軍的丹麥，今次再碰上德國。守將的維斯達加（Jannik Vestergaard）賽前就表示：「我們都知道贏下錦標可能會令人沮喪，不過我們就是喜歡作為不被看好的一方。德國隊是熱門，不過我們就是喜歡為對手帶來痛苦，然後發揮我們的優勢。」

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歐洲國家盃名單｜A組德國陣容。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜C組丹麥陣容。（am730製圖）
德國為淘汰賽階段做準備。(美聯社) 德國為淘汰賽階段做準備。(美聯社) 德國為淘汰賽階段做準備。(美聯社)

主帥曉文（Kasper Hjulmand）指：「在開始的時候，我考慮德國是其中一支的熱門，不過他們對上我們就真是不幸了。他們是有質素和天賦，並在分組好好地展露實力，不過我們都有質素和實力，他們要擊敗我們得要發揮得超級好才行。」

德國後防或缺魯迪格

德國主帥尼高士文（Julian Nagelsmann）就表示：「丹麥是一支組織嚴密的球隊，在這階段他們的防守具侵略性，並且有好厲害的快速反擊。他們有好多有經驗的球員在陣，並且有好清晰的架構。這肯定是一個很艱難的對手。過去德國與丹麥在賽事碰頭4次，雙方各贏2次。

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在賽前的訓練，丹麥中場的基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在周五（28日）因為身體不適未有隨大隊操練。而德國的魯迪格（Antonio Rudiger）也因為拉傷大腿，未知可否上陣。

 

歐國盃24隊完整球員名單

歐洲國家盃 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖）
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