歐洲國家盃｜修夫基「神」換人再建奇功　勢成英格蘭歷史最佳領隊

英格蘭在今場雖然於開賽7分鐘便落後，但他們很快便憑哈利卡尼（Harry Kane）的12碼扳平。修夫基於下半場已率先換入盧基梳爾，希望加強左路側擊。到比賽中後段，「三獅兵團」一度受壓，修夫基見狀再換入高爾彭馬（Cole Palmer）及奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）。結果兩人成為英雄，補時階段，彭馬送出助攻，屈堅斯在窄角度射破華布根（Bart Verbruggen）大關，替英軍絕殺對手。

淘汰賽屢次調動均見成效 一直以來，球迷都常批評修夫基欠缺臨場調動能力，在領先時經常縮後，換人的時間亦相對較遲。但在今屆歐國盃淘汰賽中，不難看到修夫基的調動往往成為「及時雨」。 在對斯洛伐克的16強賽，修夫基在補時4分鐘才換入中鋒艾雲東尼（Ivan Toney），結果他在全場最後一個攻勢中於禁區製造混亂，比靈咸隨即射入金球。加時階段，東尼再貢獻助攻予哈利卡尼頂入致勝一球；對瑞士時，英軍同樣先落後，修夫基立即換入梳爾、彭馬及伊比爾治伊斯（Eberechi Eze），結果僅花2分鐘便追平。加時他收起卡尼，換入東尼及阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），最後成為互射12碼的功臣。這兩場加上今場的「神換人」，就算球迷對修夫基的執教能力仍有所懷疑，相信也會認同這些調動絕對改變了戰局。

名宿都讚好 修夫基：今屆最佳表現 對於今場比賽，修夫基賽後表示：「我們整場比賽都表現得很好，今場絕對是我們最佳的表現，球隊同時達到另一個里程碑。這是一場很複雜的比賽，他們不斷轉變，逼使我們也作出調動，而最後收穫的結果是非常特別的。」被問及今場的換人，他說道：「有時候（換人）會收到正面的效果，但最重要的是全隊的參與，球員的態度堪稱典範，我更為奧尼（屈堅斯）感到特別高興。」 他同時補充，收起哈利卡尼是因為他在上半場後感到有一點不適，而屈堅斯則有向對方壓逼的能力，加上他的入楔能力亦相當出眾，因此才會作出這個調動。 對於今場修夫基的臨場應變，英格蘭名宿舒利亞亦大讚：「我一直在想（英格蘭）在甚麼時候才會換人。事實證明，換人的選擇和時機完全正確，並且是完美的。」