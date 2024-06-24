歐洲國家盃｜匈牙利100分鐘絕殺蘇格蘭　後上奪小組第3保出線希望

歐洲國家盃A組最後一輪賽事出現戲劇性戰果！匈牙利憑施素保夫（Kevin Csoboth）於下半場補時10分鐘的入球，以1：0絕殺蘇格蘭，成功壓過對方升上小組第3，保持以最佳第3名晉身16強的希望。

蘇格蘭半場零射門

賽前蘇格蘭兩戰得1分，匈牙利則兩戰皆北，今場兩隊必須贏波才能保持出線希望。

甫開賽蘇格蘭即施展全場壓逼，為他們贏盡控球，上半場他們的控球百分比達到61%。然而，他們受制於屯兵於後場的匈牙利，進攻上完全無計可施，上半場竟未有錄得任何射門。

匈牙利雖然受壓，但仍憑幾次反擊及死球一度製造險象。他們先有後防保拉（Bendeguz Bolla）一記遠射被對方門將安古斯·古安（Angus Gunn）救出；戰至41分鐘，韋利·柯賓（Willi Orban）於死球攻勢中接應隊友傳球頭槌攻門，僅僅高出。雙方半場踢成0：0。