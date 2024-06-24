歐洲國家盃｜匈牙利100分鐘絕殺蘇格蘭　後上奪小組第3保出線希望

歐洲國家盃A組最後一輪賽事出現戲劇性戰果！匈牙利憑施素保夫（Kevin Csoboth）於下半場補時10分鐘的入球，以1：0絕殺蘇格蘭，成功壓過對方升上小組第3，保持以最佳第3名晉身16強的希望。
至於落敗的蘇格蘭只得1分敬陪末席，連續第12次參與大賽都未能突破分組賽。
蘇格蘭半場零射門
賽前蘇格蘭兩戰得1分，匈牙利則兩戰皆北，今場兩隊必須贏波才能保持出線希望。
甫開賽蘇格蘭即施展全場壓逼，為他們贏盡控球，上半場他們的控球百分比達到61%。然而，他們受制於屯兵於後場的匈牙利，進攻上完全無計可施，上半場竟未有錄得任何射門。
匈牙利雖然受壓，但仍憑幾次反擊及死球一度製造險象。他們先有後防保拉（Bendeguz Bolla）一記遠射被對方門將安古斯·古安（Angus Gunn）救出；戰至41分鐘，韋利·柯賓（Willi Orban）於死球攻勢中接應隊友傳球頭槌攻門，僅僅高出。雙方半場踢成0：0。
巴拿巴斯華加被撞暈生險象
換邊後匈牙利維持優勢，今場表現活躍的保拉傳中，路蘭沙拉爾（Roland Sallai）在禁區內轉身射門，惟再次過不了安古斯古安一關。
戰至53分鐘，蘇格蘭終於迎來今場首個攻門。隊長安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）於左路成功攔截，一輪推進後再傳予查阿當斯（Che Adams）起腳，然而射門偏離目標。
64分鐘，保拉再度發難，傳予達戴爾（Marton Dardai）接應迎頭一頂高出。69分鐘，匈牙利罰球斬入禁區，蘇格蘭門將安古斯古安「誤中副車」撞中匈牙利前鋒巴拿巴斯華加（Barnabas Varga），後者一度失去知覺，比賽一度暫停。
78分鐘，蘇格蘭迎來黃金機會。麥湯文尼於前場快放，再傳予入楔的史釗活岩士唐（Stuart Armstrong），後者於禁區內疑似被韋利柯賓撞跌，惟球證並無表示。
巴拿巴斯華加被撞暈逐格睇
路蘭沙拉爾補時10分鐘絕殺
戰至補時階段，匈牙利作出最後反撲，先有蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）先被安古斯古安救出，施素保夫（Kevin Csoboth）再於禁區內右路勁射，竟中柱彈出。終到補時10分鐘，匈牙利於右路反擊，路蘭沙拉爾（Roland Sallai）傳中，接應的施素保夫於門前撞得入網，替匈牙利鎖定1：0勝果。
匈牙利贏波後，3戰得3分升上A組第3，保持以最佳第3名晉身16強的希望；蘇格蘭3戰僅得1分包尾，連續12次參與大賽都於小組出局。
歐國盃明日賽程：
6月25日（二）凌晨3時 — 阿爾巴尼亞對西班牙
6月25日（二）凌晨3時 — 克羅地亞對意大利