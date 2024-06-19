歐洲國家盃｜大家都是奧拿拿？　英國記者叫錯比利時國腳被糾正

曼聯門將的奧拿拿（Andre Onana）與愛華頓的中場阿馬度奧拿拿（Amadou Onana），雖然姓氏一樣，甚至連名都是A字頭，但明顯不同位置以及不同國籍，在歐洲國家盃應該不會分不清吧。不過就是有位英國記者，不知是一時叫錯名，還是甚麼，在比利時不敵斯洛伐克的賽後，叫錯阿馬度做安德烈，引起了一陣尷尬。然而影片上傳，網民關注卻是阿馬度的口音。

英超的兩個奧拿拿，一個是守門員，一個是中場，還有一個是喀麥隆國腳，另一個是比利時國腳。在歐洲國家盃，喀麥隆門將的安德烈應該是在家中看比賽吧。在比利時的賽後，阿馬度在以法語接受媒體訪問期間，一位英國記者竟然把他叫錯「安德烈」，阿馬度立即從法語轉換成英語：「安德烈不是我的名字呀手足，你知道我說甚麼？」一時間場面有些尷尬。