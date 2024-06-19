歐洲國家盃｜大家都是奧拿拿？　英國記者叫錯比利時國腳被糾正

曼聯門將的奧拿拿（Andre Onana）與愛華頓的中場阿馬度奧拿拿（Amadou Onana），雖然姓氏一樣，甚至連名都是A字頭，但明顯不同位置以及不同國籍，在歐洲國家盃應該不會分不清吧。不過就是有位英國記者，不知是一時叫錯名，還是甚麼，在比利時不敵斯洛伐克的賽後，叫錯阿馬度做安德烈，引起了一陣尷尬。然而影片上傳，網民關注卻是阿馬度的口音。
英超的兩個奧拿拿，一個是守門員，一個是中場，還有一個是喀麥隆國腳，另一個是比利時國腳。在歐洲國家盃，喀麥隆門將的安德烈應該是在家中看比賽吧。在比利時的賽後，阿馬度在以法語接受媒體訪問期間，一位英國記者竟然把他叫錯「安德烈」，阿馬度立即從法語轉換成英語：「安德烈不是我的名字呀手足，你知道我說甚麼？」一時間場面有些尷尬。
網民關注其英語口音
影片在網上傳播，球迷關注的卻是阿馬度的語言能力：「他的口音這麼準，不如取消他代表比利時的數字，叫他來踢英格蘭。」不少的網民也關注他如此順口地從法語轉換到很純正的英語「這轉換很不真實」、「兄弟的英語比很多英國人還要純正」、「那轉換到英語真的很順口」。在Reddit的論壇上，就有人表示，因為比利時是一個多民族及語言的國家，因此其國家隊內本身就有不少精通多國語言的球員。
效力愛華頓的阿馬度其實也受到不少的關注，根據英國傳媒指，阿仙奴已打算將他收歸旗下，而愛華頓也願意以高價將這位比利時國腳出售以套現轉會資金。
🫣🫣🫣 @AndreyOnana van Man Utd speelt niet bij @BelRedDevils— tanja neckebroeck (@TanjaNecke) June 18, 2024
“André is not even my name”@AmadouOnana8 pic.twitter.com/G1Qvyo81YX