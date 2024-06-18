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體育
2024-06-18 12:19:00

歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話

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歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話（am730製圖）

歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話（am730製圖）

歐洲國家盃香港由Now TV奪獨家播映權，全程直播51場歐洲國家盃決賽周賽事。今日凌晨法國1︰0小勝奧地利時，不少球迷對法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappe）被Now TV譯作安巴比感到不解，重現世界盃2022的球迷熱話。而荷蘭門將華布根（Bart Verbruggen）被譯作費保夏，更令部分球迷誤以為是另一球員，只聽譯名不知是誰。

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歐洲國家盃｜拿洛文特（Robin Le Normand）被Now TV譯為路羅賀莫。 歐洲國家盃｜謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）Now TV譯名為菲林龐。 歐洲國家盃｜烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）Now TV譯名為烏巴麥簡奴。 歐洲國家盃｜華布根（Bart Verbruggen）Now TV譯名為費保夏。 歐洲國家盃｜麥巴比（Kylian Mbappe）Now TV譯名為安巴比。

法國球員成譯名焦點

2022世界盃曾出現直播時居然出現「麥總安巴比」事件，2年後的歐洲國家盃類似事件亦發生，球迷留言指︰「全世界叫緊麥巴比，佢就要叫安巴比，但係美斯又唔譯做咩匙。」在討論區上球迷不解麥巴比譯作安巴比外，Now TV翻譯法國不少球員名也引起球迷質疑。當中拜仁慕尼黑中堅烏巴麥簡奴（馬會譯名烏柏美卡奴、Dayot Upamecano）被指難以用廣東話發音，而法國門將緬朗（馬會譯名邁治蘭、Mike Maignan）、馬卡斯杜林（馬會譯名馬古斯杜林、Marcus Thuram）也是討論焦點。

不過亦有球迷力撐Now TV︰「Now既譯名配Ricky sir（鄭兆聰）講波簡直係絕配。」

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歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖）

西班牙中堅拿洛文特譯作路羅賀莫

而西班牙的皇家蘇斯摹中堅路羅賀莫（馬會譯名拿洛文特、Robin Le Normand）及荷蘭門將費保夏（馬會譯名華布根、Bart Verbruggen）、荷蘭翼衛菲林龐（馬會譯名謝利美費林邦、Jeremie Frimpong）更令不少球迷誤解是另有其人。事實上有球迷提出若以譯名音準計，Now TV應把基奧特（Olivier Giroud）譯名改作「住烏」。

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歐洲國家盃名單｜D組法國。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜D組荷蘭。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜D組奧地利。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜D組波蘭。(am730製圖)
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