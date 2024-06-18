歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話

法國球員成譯名焦點

2022世界盃曾出現直播時居然出現「麥總安巴比」事件，2年後的歐洲國家盃類似事件亦發生，球迷留言指︰「全世界叫緊麥巴比，佢就要叫安巴比，但係美斯又唔譯做咩匙。」在討論區上球迷不解麥巴比譯作安巴比外，Now TV翻譯法國不少球員名也引起球迷質疑。當中拜仁慕尼黑中堅烏巴麥簡奴（馬會譯名烏柏美卡奴、Dayot Upamecano）被指難以用廣東話發音，而法國門將緬朗（馬會譯名邁治蘭、Mike Maignan）、馬卡斯杜林（馬會譯名馬古斯杜林、Marcus Thuram）也是討論焦點。

不過亦有球迷力撐Now TV︰「Now既譯名配Ricky sir（鄭兆聰）講波簡直係絕配。」