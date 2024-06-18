歐洲國家盃｜大熱法國憑烏龍球險勝奧地利　麥巴比傷出現暗湧

賽前被外界視為大熱門的法國出戰歐國盃，於他們在D組的首場分組賽對陣奧地利，最終憑著一個烏龍球險勝1:0。 雖然成功全取三分，但今場法國表現欠缺說服力，就連基利安麥巴比（Kylian Mbappe）亦曾面對單刀不入。更不幸的是，這名下季將轉投皇家馬德里的法國前鋒於比賽末段因疑似鼻骨骨折被換離場，未知將會傷出多長時間。倘若「高盧雄雞」在今屆歐國盃的旅程上失去這名陣中皇牌，將成為他們爭冠路上的一大暗湧。

奧地利上半場有驚喜 慘食烏龍球落後 傳統勁旅法國甫開賽便全力搶攻並佔盡控球，早早便於8分鐘便組織到一次黃金機會。左閘迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）左路發難，被對方侵犯後皮球卻落在拉比奧特（Adrien Rabiot）腳下，其後這名效力祖雲達斯的中場送出直線予基利安麥巴比，單刀射近柱卻過不到奧地利門將彭特斯（Patrick Pentz）的十指關。 其後奧地利站穩陣腳後，曾一度反撲令法國受壓，36分鐘他們迎來一次黃金機會，基哥列舒治（Michael Gregoritsch）左路傳中，奧地利隊長沙比薩（Marcel Sabitzer）第一時間巧妙地彈前，予巴姆加特拿（Christoph Baumgartner）近門施射，卻被法國門將邁治蘭（Mike Maignan）救出。面對強隊，未能靠黃金機會取得領先優勢往往都要付出代價，奧地利錯失機會的2分鐘後便親身體會此道理。基利安麥巴比右路傳中，奧地利中堅禾伯（Maximilian Wober）欲解圍卻將皮球頂入自己龍門，法國憑此烏龍球領先1:0至上半場完結。

麥巴比單刀罕見「大嘥」 臨完場前疑鼻骨骨折傷出 換邊後奧地利更是佔據多數控球權，但法國的反擊依然銳利。基利安麥巴比於55分鐘差點找到他在歐國盃的首個入球，基沙文（Antoine Griezmann）於左路中場線附近位置「拗腰」放出直線，速度極高的基利安麥巴比跑贏奧地利守衛形成單刀，這名以把握力見稱的前鋒單對單面對門將居然射斜，未能為法國擴大領先優勢。之後今場頻頻於左路進襲的迪奧靴南迪斯，於66分鐘左路底線傳中，基沙文伏兵門前鏟射卻只差一步，皮球越門而過。 比賽末段法國傳來不幸消息，基利安麥巴比在一次頭槌攻門時與對方守衛互撼，跳起時他的頭部撞向奧地利中堅奇雲丹素（Kevin Danso）的膊頭，撞傷後的麥巴比鼻骨疑似移位，甚是嚇人，隨即被換離場。最終法國維持一球優勢，有驚無險之下取得今屆歐國盃的首場勝仗。

麥巴比受傷逐格睇：