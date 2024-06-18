歐洲國家盃｜土耳其低迷難贏格魯吉亞 Now630免費直播（附連結）

F組同組先由土耳其對格魯吉亞打頭陣，雖然格魯吉亞是決賽周初哥，但卻是來勢洶洶，展現出上佳潛力。相反，土耳其近期狀態明顯下滑，加上陣容不整下，今場恐有失分隱憂，「讓球主客和」[+1]客勝值得捧場。(球賽編號FB8611，6月19日0:00開賽)
曾在2008年一屆取得季軍的土耳其，對上兩屆都在分組賽出局，包括上屆3戰皆北。土軍去年9月由主帥蒙迪拿(Vincenzo Montella)接手後取得理想成績，最終壓過克羅地亞及威爾斯，在外圍賽分組賽首名出線。不過，該隊之後跌watt，自去年底起，各項賽事5戰只得2和3負，火力薄弱之餘，又曾在友賽以1比6大敗奧地利腳下，情況令人擔心。
再者，費倫巴治雙星包括中場尤錫克(Ismail Yuksek)及守將卡迪奧古路(Ferdi Kadioglu)雖已接近傷愈，但仍未達理想狀態，據報今場會收起，留待之後兩場分組賽披甲；加上另一中場卡維錫(Irfan Kahveci)有傷在身，今場上陣成疑，陣容不整下，只靠國際米蘭中場查漢奴古(Hakan Calhanoglu)支撐進攻線，今場會有失分隱憂。
歐國盃24隊完整球員名單
法國名將沙洛執教格魯吉亞
對手格魯吉亞透過附加賽互射12碼擊敗希臘，得以首度晉身決賽周。陣內首席球星是效力拿玻里的基華拉斯基利亞(Khvicha Kvaratskhelia)，此子受訪時強調他們並非為湊夠隊數而來，目標是要取得佳績。格軍早前熱身賽以3比1打敗黑山，自2021年已由法國名將沙洛(Willy Sagnol)帶隊下，夠齊心今場或可在多蒙特球場搶得分數，不容忽視。
歐洲國家盃｜51場賽程及走線圖懶人包（附直播連結）
土耳其Vs格魯吉亞 Now630免費直播連結
(相關連結：賽前分析 - 分析 - 足球資訊 - 香港賽馬會)