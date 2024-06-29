歐洲國家盃｜意大利想重溫2006年德國世界盃畫面　16強先要過瑞士一關

歐洲國家盃16強大戰，周日（30日）凌晨展開，而首場賽事就由瑞士迎戰上屆冠軍的意大利。意大利主帥史巴列堤（Luciano Spalletti）亳不諱言，球隊分組賽未能展現真正實力，但仍希望可以盡快有好表現，並重溫在2006年在德國捧走世界盃的舊夢。

上屆在溫布萊球場擊敗英格蘭奪標，意大利分組賽卻差點要出局。幸得薩卡尼（Mattia Zaccagni）在補時8分鐘建功，讓球隊迫和克羅地亞，取得次名晉級。史巴列堤賽前表示：「我們都知道我要需要對棘手的瑞士。我們目前為止，仍未展示到應有的實力。但我們值得晉級，即使是需要最後階段才取得入球。不過我們需要更進一步，尤其在球員的個性。」