歐洲國家盃｜斯洛文尼亞稱要推進歷史　誓挫C朗葡萄牙

首次突破歐洲國家盃的分組賽，斯洛文尼亞在16強就會面對基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的葡萄牙，斯洛文尼亞的中場阿當施連（Adam Gnezda Cerin）在記者會上指，球隊不會滿足於打入16強，並希望可以繼續推進歷史。
歷史上只是第2次晉身歐洲國家盃的決賽周，斯洛文尼亞以其中一支最佳第3名球隊晉級16強。施連在賽前的記者會表示：「這是斯洛文尼亞國家隊的里程碑，不過對斯洛文尼亞是很普通。我們有自己的目標，我想明日的比賽會是對所有人都享受的美麗夜晚，因為這些比賽是你在孩童時開始踢波時的夢想。」
斯洛文尼亞贏過葡萄牙
他再表示：「我們未完的，我們會在明日的比賽盡量打出最高的水平。我們已準備好對葡萄牙，他們是非常、非常有才華的球隊，而且可以在全場為你製造麻煩。」
在今年3月的友賽，斯洛文尼亞贏過葡萄牙2:0，葡萄牙中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）表示：「我們沒有很多時間去這發生過甚麼，我們要想的是之後如何去做。我們尊重每個對手，這支球隊（斯洛文尼亞）有很多熟識的名字，也有高質素的球員，我們非常尊重他們。在有不好結果時，人們都關注負面的問題，不過這就是足球的運作。」葡萄牙上場不敵格魯吉亞，不過球隊其實作出了大量變動，不過預計今仗一眾主力會重歸正選。