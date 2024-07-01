歐洲國家盃｜斯洛文尼亞稱要推進歷史　誓挫C朗葡萄牙

首次突破歐洲國家盃的分組賽，斯洛文尼亞在16強就會面對基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的葡萄牙，斯洛文尼亞的中場阿當施連（Adam Gnezda Cerin）在記者會上指，球隊不會滿足於打入16強，並希望可以繼續推進歷史。

歷史上只是第2次晉身歐洲國家盃的決賽周，斯洛文尼亞以其中一支最佳第3名球隊晉級16強。施連在賽前的記者會表示：「這是斯洛文尼亞國家隊的里程碑，不過對斯洛文尼亞是很普通。我們有自己的目標，我想明日的比賽會是對所有人都享受的美麗夜晚，因為這些比賽是你在孩童時開始踢波時的夢想。」