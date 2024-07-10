歐洲國家盃｜西班牙進攻足球技壓法國　時隔12年再次打入決賽

歐國盃4強上演最強矛盾大戰，法國今場有基利安麥巴比（Kylian Mbappe）除下面罩作賽，雖然此子交出助攻令法國先開紀錄，然而西班牙憑耶馬爾（Lamine Yamal）的金球及丹尼爾奧莫（Dani Olmo）各入一球，最終以2：1擊敗法國，自2012年後再度殺入決賽。
更令「狂牛」球迷振奮的是，耶馬爾以16歲11個27日之齡，成為歐國盃史上最年輕入球球員。
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耶馬爾金球扳平 創歐國盃最年輕入球紀錄
西班牙早段控制形勢，先取得入球機會，耶馬爾右路傳中，接應的法比安彭拿（Fabian Ruiz）頭槌攻門高出。
法國今場第一次組織攻勢就取得入球，麥巴比首先於左路發難，以右腳傳中，無人看管的高路梅安尼（Randal Kolo Muani）起跳輕鬆頂入，法國領先。
西班牙亦不甘示弱，今屆表現相當出色的16歲鋒將耶馬爾在前場單挑拉比奧特（Adrien Rabiot），較回左腳大位後，於禁區外一射柱角入網，「狂牛兵團」追平。耶馬爾這個入球令他以16歲11個27日之齡，成為歐國盃史上最年輕入球球員。
西班牙得勢不饒人，僅4分鐘後，捷西斯拿華斯（Jesus Navas）於右路落底傳中，皮球輾轉落入丹尼爾奧莫腳下，後者狂抽省中對方古迪入網，狂牛閃電取得領先。半場西班牙以2：1領先。
西班牙時隔12年再闖決賽
換邊後西班牙先發動攻勢，艾華路莫拉達（Alvaro Morata）放直線予尼高威廉斯（Nico Williams）快放，法國門將邁治蘭（Mike Maignan）早一步出近解圍。
法國站穩陣腳後反擊，先有曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）接應角球開出一頂，被烏尼西蒙（Unai Simon）雙手接實。麥巴比及後於左路快放，推入禁區勁射，再次過不了西蒙一關。
法國於下半場中段一口氣換入基沙文（Antoine Griezmann）、卡馬雲加（Eduardo Camavinga）及巴高拿（Bradley Barcola），差點即憑角球得手，然而烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）在小禁區外的頭槌竟然頂高。
戰至75分鐘，法國再有黃金機會，卡馬雲加在對方禁區內飛身欄截，迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）衝前勁射高出。
法國於最後階段換入基奧特（Olivier Giroud）放手一博，但隨著麥巴比近門射高，註定無法攻破對方大門。最終西班牙維持上半場戰果，2：1擊敗法國，率先殺入決賽，將會對戰荷蘭和英格蘭的勝方。
同時，這是西班牙時隔12年後再度殺入歐國盃決賽。2012年決賽，西班牙以4：0大炒意大利，輕鬆奪冠。
西班牙正選陣容：
門將：烏尼西蒙（Unai Simon）
後衛：捷西斯拿華斯（Jesus Navas）、拿祖費南迪斯（Nacho）、拿樸迪（Aymeric Laporte）、古古列拿（Marc Cucurella）
中場：洛迪卡斯簡迪（Rodri）、法比安彭拿（Fabian Ruiz）、丹尼爾奧莫（Dani Olmo）
前鋒：耶馬爾（Lamine Yamal）、艾華路莫拉達（Alvaro Morata）、尼高威廉斯（Nico Williams）
法國正選陣容：
門將：邁治蘭（Mike Maignan）
後衛：祖利斯古迪（Jules Kounde）、烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）、威廉沙列巴（William Saliba）、迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）
中場：尼高路簡迪（N'Golo Kante）、曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、拉比奧特（Adrien Rabiot）
前鋒：奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、高路梅安尼（Randal Kolo Muani）、基利安麥巴比（Kylian Mbappe）