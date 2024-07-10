歐洲國家盃｜西班牙進攻足球技壓法國　時隔12年再次打入決賽

耶馬爾金球扳平 創歐國盃最年輕入球紀錄 西班牙早段控制形勢，先取得入球機會，耶馬爾右路傳中，接應的法比安彭拿（Fabian Ruiz）頭槌攻門高出。 法國今場第一次組織攻勢就取得入球，麥巴比首先於左路發難，以右腳傳中，無人看管的高路梅安尼（Randal Kolo Muani）起跳輕鬆頂入，法國領先。 西班牙亦不甘示弱，今屆表現相當出色的16歲鋒將耶馬爾在前場單挑拉比奧特（Adrien Rabiot），較回左腳大位後，於禁區外一射柱角入網，「狂牛兵團」追平。耶馬爾這個入球令他以16歲11個27日之齡，成為歐國盃史上最年輕入球球員。 西班牙得勢不饒人，僅4分鐘後，捷西斯拿華斯（Jesus Navas）於右路落底傳中，皮球輾轉落入丹尼爾奧莫腳下，後者狂抽省中對方古迪入網，狂牛閃電取得領先。半場西班牙以2：1領先。

西班牙時隔12年再闖決賽 換邊後西班牙先發動攻勢，艾華路莫拉達（Alvaro Morata）放直線予尼高威廉斯（Nico Williams）快放，法國門將邁治蘭（Mike Maignan）早一步出近解圍。 法國站穩陣腳後反擊，先有曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）接應角球開出一頂，被烏尼西蒙（Unai Simon）雙手接實。麥巴比及後於左路快放，推入禁區勁射，再次過不了西蒙一關。 法國於下半場中段一口氣換入基沙文（Antoine Griezmann）、卡馬雲加（Eduardo Camavinga）及巴高拿（Bradley Barcola），差點即憑角球得手，然而烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）在小禁區外的頭槌竟然頂高。 戰至75分鐘，法國再有黃金機會，卡馬雲加在對方禁區內飛身欄截，迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）衝前勁射高出。 法國於最後階段換入基奧特（Olivier Giroud）放手一博，但隨著麥巴比近門射高，註定無法攻破對方大門。最終西班牙維持上半場戰果，2：1擊敗法國，率先殺入決賽，將會對戰荷蘭和英格蘭的勝方。 同時，這是西班牙時隔12年後再度殺入歐國盃決賽。2012年決賽，西班牙以4：0大炒意大利，輕鬆奪冠。