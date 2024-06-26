歐洲國家盃｜曾被C朗看不起的蘭歷克 「逼搶之父」終為自己正名

敗走曼聯 轉至奧地利默默 耕耘 蘭歷克沒有回到德國擔任足球總監職位，反而選擇再挑戰自己，走馬上任成奧地利國家隊主帥。在奧地利，蘭帥有時間和空間傳達他的理念，他將球隊從前任教練福達（Franco Foda）的謹慎打法，一步一步轉變為積極進攻的風格。奧地利在蘭歷克的帶領下漸見成果，他們曾在2023年11月擊敗德國和2024年3月大勝土耳其，這兩場都盡顯其戰術功架。蘭歷克的成功，更吸引拜仁慕尼黑向其伸出橄欖枝。不過，他最後時刻決定留效奧地利，專心備戰歐國盃。 歐洲國家盃｜Kylie C./李佩芝/張嘉殷 NowTV 絲打有一個共通點