歐洲國家盃分組賽進入最後階段。周四（6月27日）凌晨00︰00上演E組兩場生死戰，Now618台直播烏克蘭對比利時，而斯洛伐克對羅馬尼亞在Now619直播。至於尾場捷克對土耳其除了在Now619直播，球迷亦可在Now630台免費直播。同時間F組另一場格魯吉亞對C朗拿度的葡萄牙將在Now618直播
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
▼歐洲國家盃分組賽賽程▼
英格蘭的「沉悶足球」 悶和斯洛文尼亞取首名出線
英格蘭對斯洛文尼亞以0:0完賽。「三獅軍團」分組賽3戰得5分，以首名出線16強。英格蘭將會在16強迎戰D或E組的第三名。
歐洲國家盃｜英格蘭的「沉悶足球」 悶和斯洛文尼亞取首名出線
歐洲國家盃｜Kylie C./李佩芝/張嘉殷 NowTV 絲打有一個共通點
超新星復出 土耳其無懼捷克
歐國盃F組尾輪焦點，捷克在凌晨3時在漢堡對土耳其。土耳其在德國有大量移民後裔，有半個主場之利；加上超新星阿達古拿(Arda Guler)有望回歸正選，今場專心打穩守突擊，面對實力一般的捷克，有力坐和望贏。
土耳其對捷克賽前分析
土耳其對捷克Now630直播連結
E組同分爭崩頭 比利時烏克蘭「大」激鬥
歐國盃E組大戰，烏克蘭今夜在斯圖加特硬撼比利時。「歐洲紅魔」比利時首輪遇滑鐵盧，但上仗技術性擊倒羅馬尼亞，級數雖高但防線並不穩陣
烏克蘭對比利時賽前分析
歐國盃24隊完整球員名單
有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事於99台免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。
歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起
今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家（還要是缺少大國俄羅斯的情況下），參賽隊數是歷來之冠（2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊）。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景（E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況）。
歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話
▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼
2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。