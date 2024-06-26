歐洲國家盃分組賽進入最後階段。周四（6月27日）凌晨00︰00上演E組兩場生死戰，Now618台直播烏克蘭對比利時，而斯洛伐克對羅馬尼亞在Now619直播。至於尾場捷克對土耳其除了在Now619直播，球迷亦可在Now630台免費直播。同時間F組另一場格魯吉亞對C朗拿度的葡萄牙將在Now618直播

英格蘭對斯洛文尼亞以0:0完賽。「三獅軍團」分組賽3戰得5分，以首名出線16強。英格蘭將會在16強迎戰D或E組的第三名。

超新星復出 土耳其無懼捷克

歐國盃F組尾輪焦點，捷克在凌晨3時在漢堡對土耳其。土耳其在德國有大量移民後裔，有半個主場之利；加上超新星阿達古拿(Arda Guler)有望回歸正選，今場專心打穩守突擊，面對實力一般的捷克，有力坐和望贏。

E組同分爭崩頭 比利時烏克蘭「大」激鬥

歐國盃E組大戰，烏克蘭今夜在斯圖加特硬撼比利時。「歐洲紅魔」比利時首輪遇滑鐵盧，但上仗技術性擊倒羅馬尼亞，級數雖高但防線並不穩陣