歐洲國家盃｜法國互射12碼挫葡萄牙入4強　C朗拿度一球不入告別歐國盃

下半場各錯自失黃金機會 換邊後葡萄牙先發動攻勢，般奴費南迪斯接應傳送，禁區內窄位起腳，被邁治蘭救出，祖奧簡斯路再補一腳，僅僅高出。 葡萄牙得勢不饒人，拉菲爾里奧於左路快放傳中，域天拿接應掃把腳一撞，再次過不了邁治蘭。 法國站穩陣腳後不甘示弱，先有高路梅安尼接應觀迪的傳送，半單刀後勁射，被魯賓戴亞斯瞓身截走。其後，後備入替的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）於右路快放，傳予無人看管的卡馬雲加起腳，僅僅斜出。最終在法定時間內兩隊互無紀錄，比賽進入加時。

C朗拿度加時失機 法國互射12碼挫葡萄牙 C朗拿度全場一直沉寂，但在加時早段獲得一記入球良機，然而他接應法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）的傳送後抽射，竟告高出。拉菲爾里奧在臨完半場前再於禁區內左腳抽射，仍然無功而還。 加時下半場繼續是葡軍天下，干斯卡奧再度在右路發難，左腳傳中予遠柱的祖奧菲歷斯，後者頭槌攻門中網側。到補時階段，C朗策動反擊，貝拿度施華右路插上，傳予紐奴文迪斯起腳，被邁治蘭輕鬆接實。加時120分雙方都未分高下，要以互射12碼決勝。 12碼戰中，法國的迪比利、尤索夫科芬拿、觀迪、巴高拿和迪奧靴南迪斯都能射入；葡萄牙方面，雖然C朗拿度、貝拿度施華和紐奴文迪斯命中，惟祖奧菲歷斯射中柱不入，最終法國以總比數5：3淘汰葡萄牙，殺入4強，將會與西班牙爭入決賽。另一方面，C朗拿度在葡軍出局後，今屆賽事一球不入，正式緣絕歐洲國家盃。