歐洲國家盃｜法國惡鬥比利時　麥巴比話戴面罩踢波唔舒服

歐洲國家盃16強的觸目大戰，奪標熱門之一的法國，將會面對「歐洲紅魔」比利時的挑戰。因為首戰重創而要戴面罩上陣的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）就指感覺並不太好，希望可以盡快脫下，不過他指在今次賽事內難成事。

在首戰對奧地利「爆鼻」的麥巴比，在事後未有進行手術，而是透過戴上面罩保護繼續作賽。麥巴比被問到戴面罩的感覺是否舒服，他指：「我不這樣想，戴着面罩比賽感覺絕對恐怖。我已經換了（面罩），因為每次總是覺得有些地方不妥。這是真的很困難，它限制了你的視野，而且汗水會被擋住，你得脫下來清掉。可以的話我想盡快除下它，不過我沒有選擇。我整個賽事都要這樣，我只能這樣去比賽。」