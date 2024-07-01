歐洲國家盃｜法國惡鬥比利時　麥巴比話戴面罩踢波唔舒服

歐洲國家盃16強的觸目大戰，奪標熱門之一的法國，將會面對「歐洲紅魔」比利時的挑戰。因為首戰重創而要戴面罩上陣的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）就指感覺並不太好，希望可以盡快脫下，不過他指在今次賽事內難成事。
在首戰對奧地利「爆鼻」的麥巴比，在事後未有進行手術，而是透過戴上面罩保護繼續作賽。麥巴比被問到戴面罩的感覺是否舒服，他指：「我不這樣想，戴着面罩比賽感覺絕對恐怖。我已經換了（面罩），因為每次總是覺得有些地方不妥。這是真的很困難，它限制了你的視野，而且汗水會被擋住，你得脫下來清掉。可以的話我想盡快除下它，不過我沒有選擇。我整個賽事都要這樣，我只能這樣去比賽。」
對於淘汰賽的階段，法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）表示：「這是比賽內的新的賽事。你得更有效率。要贏比賽，你就要入球。這不是『噠』一下手指可以完成，你得移動指標。」兩隊對上一次大賽對賽，是2018年的世界盃四強，法國1:0擊敗比利時並在決賽奪冠。
泰迪斯高理解上場球迷不滿
比利時在分組最後一仗賽和烏克蘭，令烏克蘭因為4隊同分輸得失球出局，而比利時更因為球隊末段欠缺進取被球迷柴台，主帥泰迪斯高（Domenico Tedesco）表示：「我們首3場比賽創造出來的機會，質素與質量都難以置信。難以置信是我們只入得2球，而法國也一樣，不過這就是足球。」對於球迷的批評，他說：「我相信這些已經過去了，我理解這行為。我們都很失望。現在我們面對新一場比賽，希望所有在看台的球迷都與我們一起，我們會發揮出很多的想像。」