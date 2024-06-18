歐洲國家盃｜法國憑烏龍球險勝奧地利　麥巴比爆鼻鬥荷蘭或缺陣（慎入）

賽前被外界視為大熱門的法國出戰歐國盃，於他們在D組的首場分組賽對陣奧地利，最終憑著一個烏龍球險勝1:0。
雖然成功全取三分，但今場法國表現欠缺說服力，就連基利安麥巴比（Kylian Mbappe）亦曾面對單刀不入。更不幸的是，這名下季將轉投皇家馬德里的法國前鋒於比賽末段因鼻骨骨折（爆鼻）被換離場，未知能否趕及鬥荷蘭。倘若「高盧雄雞」在今屆歐國盃的旅程上失去這名陣中皇牌，將成為他們爭冠路上的一大暗湧。
奧地利上半場有驚喜 慘食烏龍球落後
傳統勁旅法國甫開賽便全力搶攻並佔盡控球，早早便於8分鐘便組織到一次黃金機會。左閘迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）左路發難，被對方侵犯後皮球卻落在拉比奧特（Adrien Rabiot）腳下，其後這名效力祖雲達斯的中場送出直線予基利安麥巴比，單刀射近柱卻過不到奧地利門將彭特斯（Patrick Pentz）的十指關。
其後奧地利站穩陣腳後，曾一度反撲令法國受壓，36分鐘他們迎來一次黃金機會，基哥列舒治（Michael Gregoritsch）左路傳中，奧地利隊長沙比薩（Marcel Sabitzer）第一時間巧妙地彈前，予巴姆加特拿（Christoph Baumgartner）近門施射，卻被法國門將邁治蘭（Mike Maignan）救出。面對強隊，未能靠黃金機會取得領先優勢往往都要付出代價，奧地利錯失機會的2分鐘後便親身體會此道理。基利安麥巴比右路傳中，奧地利中堅禾伯（Maximilian Wober）欲解圍卻將皮球頂入自己龍門，法國憑此烏龍球領先1:0至上半場完結。
麥巴比單刀罕見「大嘥」 臨完場前疑鼻骨骨折傷出
換邊後奧地利更是佔據多數控球權，但法國的反擊依然銳利。基利安麥巴比於55分鐘差點找到他在歐國盃的首個入球，基沙文（Antoine Griezmann）於左路中場線附近位置「拗腰」放出直線，速度極高的基利安麥巴比跑贏奧地利守衛形成單刀，這名以把握力見稱的前鋒單對單面對門將居然射斜，未能為法國擴大領先優勢。之後今場頻頻於左路進襲的迪奧靴南迪斯，於66分鐘左路底線傳中，基沙文伏兵門前鏟射卻只差一步，皮球越門而過。
比賽末段法國傳來不幸消息，基利安麥巴比在一次頭槌攻門時與對方守衛互撼，跳起時他的頭部撞向奧地利中堅奇雲丹素（Kevin Danso）的膊頭，撞傷後的麥巴比鼻骨疑似移位，甚是嚇人，隨即被換離場。最終法國維持一球優勢，有驚無險之下取得今屆歐國盃的首場勝仗。
歐洲國家盃｜土耳其低迷難贏格魯吉亞 Now630免費直播（附連結）
麥巴比受傷逐格睇：
🚨🇫🇷 Didier Deschamps: “Yes, Kylian Mbappé has probably broken his nose”,— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2024
told TF1.
In that case, Mbappé would wear a mask for the rest of the Euros. pic.twitter.com/5dLrACmpNS
X光片證實麥巴比鼻骨骨折 料戴面罩披甲
賽後法國教練迪甘斯（Didier Deschamps）回應麥巴比的傷勢，「他（麥巴比）似乎是鼻骨骨折，我們會再三檢查，這當然是我們今場的一個負面消息，即使只是鼻子受傷，也是非常困擾。」賽後X光片證實麥巴比鼻骨骨折，料需要戴上面罩上陣。麥巴比賽後在X發問︰「有沒有面罩建議？」看來心情不太差。
全取三分後法國排在D組次名，因較少入球而僅次於早前以2:1反勝波蘭的荷蘭。下輪排小組首次名的兩隊互撼，法國對陣荷蘭將於6月22日凌晨3時上演，有消息指麥巴比未必能趕及鬥荷蘭。