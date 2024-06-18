歐洲國家盃｜法國憑烏龍球險勝奧地利　麥巴比爆鼻鬥荷蘭或缺陣（慎入）

賽前被外界視為大熱門的法國出戰歐國盃，於他們在D組的首場分組賽對陣奧地利，最終憑著一個烏龍球險勝1:0。 雖然成功全取三分，但今場法國表現欠缺說服力，就連基利安麥巴比（Kylian Mbappe）亦曾面對單刀不入。更不幸的是，這名下季將轉投皇家馬德里的法國前鋒於比賽末段因鼻骨骨折（爆鼻）被換離場，未知能否趕及鬥荷蘭。倘若「高盧雄雞」在今屆歐國盃的旅程上失去這名陣中皇牌，將成為他們爭冠路上的一大暗湧。

奧地利上半場有驚喜 慘食烏龍球落後 傳統勁旅法國甫開賽便全力搶攻並佔盡控球，早早便於8分鐘便組織到一次黃金機會。左閘迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）左路發難，被對方侵犯後皮球卻落在拉比奧特（Adrien Rabiot）腳下，其後這名效力祖雲達斯的中場送出直線予基利安麥巴比，單刀射近柱卻過不到奧地利門將彭特斯（Patrick Pentz）的十指關。 其後奧地利站穩陣腳後，曾一度反撲令法國受壓，36分鐘他們迎來一次黃金機會，基哥列舒治（Michael Gregoritsch）左路傳中，奧地利隊長沙比薩（Marcel Sabitzer）第一時間巧妙地彈前，予巴姆加特拿（Christoph Baumgartner）近門施射，卻被法國門將邁治蘭（Mike Maignan）救出。面對強隊，未能靠黃金機會取得領先優勢往往都要付出代價，奧地利錯失機會的2分鐘後便親身體會此道理。基利安麥巴比右路傳中，奧地利中堅禾伯（Maximilian Wober）欲解圍卻將皮球頂入自己龍門，法國憑此烏龍球領先1:0至上半場完結。

麥巴比受傷逐格睇：