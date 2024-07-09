歐洲國家盃｜法國被評踢法沉悶　迪甘斯發火：「覺得悶就唔好睇！」

法國將於明晚（7月10日）凌晨3時出戰歐國盃四強，面對今屆狀態大勇的西班牙。今屆法國進攻表現蹩腳，整個賽事僅射入三球，其中兩球為對方「烏龍球」，一球為前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的十二碼。換言之，今屆法國從未試過在非死球情況下，靠自己球員建功。
教練迪甘斯（Didier Deschamps）出席賽前記者會，被問及法國是否在踢「沉悶足球」，這名法國教練隨即「發火」回應。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
被轟踢法沉悶 迪甘斯霸氣回應
在賽前記者會上，有記者問及迪甘斯是否認同法國隊在踢沉悶足球，這名曾經在球員及教練時代帶領法國奪得世界盃冠軍的功勛教練馬上「發火」回應，「如果你覺得悶的話，去看其他比賽，你真的不需要看我們。」
今屆法國攻擊確實無力，迪甘斯仍然堅信球隊會為國家而戰，「或許我們的表現不像以前，但我們還是有能力踢出鬥志，令法國國內支持我們的男男女女滿意我們的成績。」
麥巴比帶傷上陣 料續任正選
隊中皇牌基利安麥巴比今屆表現未達預期，僅憑對波蘭的一記十二碼取得入球，迪甘斯為愛徒辯護：「他（基利安麥巴比）一直帶傷上陣，不只鼻骨骨折，還有背傷。如果不是他一直堅持，可能他已經沒法在今屆歐國盃上陣。」基利安麥巴比自從在首戰對奧地利因鼻骨骨折傷出後，一直都需要戴面罩作賽，迪甘斯坦承對麥巴比有影響，「麥巴比因為戴面罩令到自己的視野有所不同，的確會對他造成影響。」
明天凌晨一戰面對西班牙，迪甘斯並不擔心基利安麥巴比的發揮，「我相信他會竭盡所能，不只是麥巴比，全隊心態都非常專注。」
歐洲國家盃｜法國憑烏龍球險勝奧地利 麥巴比爆鼻鬥荷蘭或缺陣（慎入）
西班牙於今屆歐國盃狀態火熱，是唯一一隊五場比賽全勝的球隊。倘若西班牙明天贏出，將成為史上首支在歐國盃賽事連贏六場的球隊。然而「狂牛兵團」將面臨傷停問題，後衛丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）及拿洛文特（Robin Le Normand）需要停賽，而中場小將柏迪（Pedri）則因為膝傷未能上陣；至於法國方面則沒有傷停問題影響。