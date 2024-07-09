歐洲國家盃｜法國被評踢法沉悶　迪甘斯發火：「覺得悶就唔好睇！」

被轟踢法沉悶 迪甘斯霸氣回應 在賽前記者會上，有記者問及迪甘斯是否認同法國隊在踢沉悶足球，這名曾經在球員及教練時代帶領法國奪得世界盃冠軍的功勛教練馬上「發火」回應，「如果你覺得悶的話，去看其他比賽，你真的不需要看我們。」 今屆法國攻擊確實無力，迪甘斯仍然堅信球隊會為國家而戰，「或許我們的表現不像以前，但我們還是有能力踢出鬥志，令法國國內支持我們的男男女女滿意我們的成績。」