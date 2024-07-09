歐洲國家盃｜英格蘭奇兵歸位！　勞基梳爾：「我可以打正選」

傷患一度加劇 歐國盃前預料分組賽上陣 這名效力英超球隊曼聯的球員還表示，自己的復出過程一波三折，「之前四個月對我來說非常痛苦，我以為我可以很快復出，但傷患一直加劇，最後要四個月才能傷癒。」對於上場被換入，勞基梳爾相當感謝英軍教練修夫基，「能夠在八強上陣一段時間，感覺非常良好，我都『餓波』很久了。復出之路一直以來都不容易，我要感謝修夫基、助教荷蘭（Steve Holland），以及一眾醫療團隊。」 修夫基在挑選歐國盃大軍時，傷出超過四個月的勞基梳爾能夠入選，令不少人意外。勞基梳爾解釋背後原因，「在宣佈大軍名單之前，我們計劃在分組賽第二場或第三場讓我復出，但事情並沒有按計劃發展，所以我就要到八強才能復出。」

外間很多反對修夫基的聲音 梳爾懶理繼續力撐 英軍教練修夫基受到外界不少批評，而勞基梳爾亦有為恩師護航，「我不理解為何要批評他（修夫基），他為這個國家及球員做了很多，他帶領我們更上一層樓，從來沒有英格蘭教練可以像他一樣成功。」勞基梳爾懶理外界攻擊，繼續力撐修夫基，「我們球員都很愛他（修夫基），他就是我們需要的教練，對我充滿信任。」 曾於上屆決賽入球的左閘勞基梳爾，一直受英軍教練修夫基（Gareth Southgate）重用，即使自二月已經因傷未有上陣，但仍然堅持將勞基梳爾選入今屆英格蘭歐國盃的大名單。