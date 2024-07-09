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體育
2024-07-09 08:10:00

歐洲國家盃｜英格蘭奇兵歸位！　勞基梳爾：「我可以打正選」

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歐洲國家盃｜英格蘭奇兵歸位！　勞基梳爾：「我可以打正選」（路透社）

歐洲國家盃｜英格蘭奇兵歸位！　勞基梳爾：「我可以打正選」（路透社）

英格蘭將於後日（7月11日）凌晨3時與荷蘭合演歐國盃四強，賽前英軍傳來好消息。

一直因傷缺陣，及至八強才後備入替的左閘勞基梳爾（Luke Shaw），出席賽前記者會時表示，自己已經準備好出任正選。

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勞基梳爾或成及時雨　成英軍左路「塞車」良藥？

今屆「三獅軍團」的左路進攻為人詬病，其中主因為球隊欠缺一名正宗左閘，導致需要右閘捷比亞（Kieran Trippier）客串，但效果平平。今屆勞基梳爾一直都因傷避戰，及至八強時落後瑞士時，修夫基才將他換入，一直由下半場78分鐘踢至互射十二碼階段。

勞基梳爾出席賽前記者會時，透露自己的體能狀態，「我認為自己已經可以應付90分鐘的比賽，可以出任正選。然而，這當然是修夫基的選擇，但我肯定我的體能狀態已經夠好。」

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於上場八強對瑞士，勞基梳爾（3號）於78分鐘後備入替。（路透社） 於上場八強對瑞士，勞基梳爾（3號）於78分鐘後備入替。（路透社） 於上場八強對瑞士，勞基梳爾（3號）於78分鐘後備入替。（路透社） 於上場八強對瑞士，勞基梳爾（白衫3號）於78分鐘後備入替。（美聯社） 於上場八強對瑞士，勞基梳爾（3號）於78分鐘後備入替。（路透社）

傷患一度加劇　歐國盃前預料分組賽上陣

這名效力英超球隊曼聯的球員還表示，自己的復出過程一波三折，「之前四個月對我來說非常痛苦，我以為我可以很快復出，但傷患一直加劇，最後要四個月才能傷癒。」對於上場被換入，勞基梳爾相當感謝英軍教練修夫基，「能夠在八強上陣一段時間，感覺非常良好，我都『餓波』很久了。復出之路一直以來都不容易，我要感謝修夫基、助教荷蘭（Steve Holland），以及一眾醫療團隊。」

修夫基在挑選歐國盃大軍時，傷出超過四個月的勞基梳爾能夠入選，令不少人意外。勞基梳爾解釋背後原因，「在宣佈大軍名單之前，我們計劃在分組賽第二場或第三場讓我復出，但事情並沒有按計劃發展，所以我就要到八強才能復出。」

勞基梳爾代表英格蘭出席賽前記者會，或許是在四強出任正選的先兆？（美聯社） 勞基梳爾代表英格蘭出席賽前記者會，或許是在四強出任正選的先兆？（美聯社） 勞基梳爾代表英格蘭出席賽前記者會，或許是在四強出任正選的先兆？（美聯社） 勞基梳爾代表英格蘭出席賽前記者會，或許是在四強出任正選的先兆？（美聯社） 勞基梳爾代表英格蘭出席賽前記者會，或許是在四強出任正選的先兆？（美聯社） 勞基梳爾代表英格蘭出席賽前記者會，或許是在四強出任正選的先兆？（美聯社）

外間很多反對修夫基的聲音　梳爾懶理繼續力撐

英軍教練修夫基受到外界不少批評，而勞基梳爾亦有為恩師護航，「我不理解為何要批評他（修夫基），他為這個國家及球員做了很多，他帶領我們更上一層樓，從來沒有英格蘭教練可以像他一樣成功。」勞基梳爾懶理外界攻擊，繼續力撐修夫基，「我們球員都很愛他（修夫基），他就是我們需要的教練，對我充滿信任。」

曾於上屆決賽入球的左閘勞基梳爾，一直受英軍教練修夫基（Gareth Southgate）重用，即使自二月已經因傷未有上陣，但仍然堅持將勞基梳爾選入今屆英格蘭歐國盃的大名單。

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修夫基受英格蘭球員愛戴，與球員關係密切為他的帶隊之道。（美聯社）

修夫基受英格蘭球員愛戴，與球員關係密切為他的帶隊之道。（美聯社）

英格蘭今屆一直缺少一名正宗左閘，倘若勞基梳爾能夠復任正選，將會成為四強對荷蘭的關鍵因素，甚至有機會解放一直表現不佳的左翼菲爾科頓（Phil Foden）。

一直被批評用人保守的修夫基，又敢不敢在四強將勞基梳爾擺上正選？後日英格蘭對荷蘭的正選陣容，球迷拭目以待。

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