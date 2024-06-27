歐洲國家盃｜晉級形勢一覽 衛冕冠軍上籤 法國十六強硬撼比利時（am730製圖）

2024歐洲國家盃完成分組賽！

今屆分組賽結果偶有驚喜，其中D組奧地利壓過法國及荷蘭兩支傳統勁旅以首名出線；E組羅馬尼亞以較佳得失球首名出線，令淘汰賽上下線並不「平衡」，多支傳統強隊都聚集於上線。

上線球隊包括西班牙、德國、葡萄牙、法國、比利時；而衛冕冠軍意大利則獲上籤，分至下線，16強將惡鬥瑞士。