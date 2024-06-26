歐洲國家盃分組賽進入最後階段。周四（27日）凌晨零時，4隊同得3分的E組上演爭出線的大混戰，Now618台直播烏克蘭對比利時，而斯洛伐克對羅馬尼亞在Now619直播。至於凌晨3時的F組，小組第2的土耳其會與捷克爭出線，除了在Now619直播，球迷亦可在Now630台免費直播。同時間F組另一場格魯吉亞對葡萄牙將在Now618直播。

土耳其次名睇定嚟食

F組的比賽，葡萄牙早已取得首名出線資格，而他們面對格魯吉亞，這支歐國盃新丁仍然是有機會及能力爭取分組次名或第3名的出線資格，不過首要是他們擊敗葡軍；而分組第2的土耳其，就會與捷克爭取出線。土耳其目前手執3分，即使賽和都可以出線，而球隊今場有新星艾達古拿（Arda Guler） 有望回歸正選。

E組未到最後仍難言出線

E組可說是最後一輪分組賽的最強戲碼，因為該組目前4隊都得3分，因此最後一仗贏波的球隊固然鎖定出線，不過賽和也可能是攜手出線，然而4隊最後仍然同分，又出現有4分仍然要出局的命運。而目前羅馬尼亞分組有得失球優勢，賽和斯洛伐克有可能齊齊出線，而分組暫時第2是比利時，同樣在得失球佔優，而烏克蘭的得失球處於弱勢，因此和波也不一定對他們有利。