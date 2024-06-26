歐洲國家盃分組賽進入最後階段。周四（27日）凌晨零時，4隊同得3分的E組上演爭出線的大混戰，Now618台直播烏克蘭對比利時，而斯洛伐克對羅馬尼亞在Now619直播。至於凌晨3時的F組，小組第2的土耳其會與捷克爭出線，除了在Now619直播，球迷亦可在Now630台免費直播。同時間F組另一場格魯吉亞對葡萄牙將在Now618直播。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
▼歐洲國家盃分組賽賽程▼
英格蘭的「沉悶足球」 悶和斯洛文尼亞取首名出線
英格蘭對斯洛文尼亞以0:0完賽。「三獅軍團」分組賽3戰得5分，以首名出線16強。英格蘭將會在16強迎戰D或E組的第三名。
歐洲國家盃｜英格蘭的「沉悶足球」 悶和斯洛文尼亞取首名出線
歐洲國家盃｜Kylie C./李佩芝/張嘉殷 NowTV 絲打有一個共通點
土耳其次名睇定嚟食
F組的比賽，葡萄牙早已取得首名出線資格，而他們面對格魯吉亞，這支歐國盃新丁仍然是有機會及能力爭取分組次名或第3名的出線資格，不過首要是他們擊敗葡軍；而分組第2的土耳其，就會與捷克爭取出線。土耳其目前手執3分，即使賽和都可以出線，而球隊今場有新星艾達古拿（Arda Guler） 有望回歸正選。
土耳其對捷克賽前分析
土耳其對捷克Now630直播連結
E組未到最後仍難言出線
E組可說是最後一輪分組賽的最強戲碼，因為該組目前4隊都得3分，因此最後一仗贏波的球隊固然鎖定出線，不過賽和也可能是攜手出線，然而4隊最後仍然同分，又出現有4分仍然要出局的命運。而目前羅馬尼亞分組有得失球優勢，賽和斯洛伐克有可能齊齊出線，而分組暫時第2是比利時，同樣在得失球佔優，而烏克蘭的得失球處於弱勢，因此和波也不一定對他們有利。
烏克蘭對比利時賽前分析
歐國盃24隊完整球員名單
有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事於99台免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。
歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起
今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家（還要是缺少大國俄羅斯的情況下），參賽隊數是歷來之冠（2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊）。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景（E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況）。
歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話
▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼
2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。目前5名球員同以2球並列神射手榜，包括德國的富克洛、穆斯亞拿（Jamal Musiala）、荷蘭的加普（Cody Gakpo）等。