歐洲國家盃｜英格蘭主帥修夫基稱要做得更好　英足總為深偽影片表憤怒

歐洲國家盃16強，在周一（7月1日）凌晨，英格蘭會先對斯洛伐克，備受批評的英軍，主帥的修夫基（Gareth Southgate）指，現在有必要為國家做得更好。然而在社交影片網站，就出現了修夫基的深偽影片，內容是他向球迷道歉及回應用人，英格蘭足總對有關影片表示憤怒。

雖然以首名突破分組賽，不過3戰僅入2球的英格蘭，表現受到批評。修夫基在對斯洛伐克的賽前記者會時表示：「這將會是為我們支持者帶來另一個美好回憶的晚上。我踢過主要賽事的四強，悖帶領過球隊打入四強及決賽，明日將關乎球隊的進步。我們不應該怕輸，這是機會。我們會嘗試達到一些目標，這就需要挑戰。我們之前輸過比賽，但生活仍是繼續。因此當你在最壞的情況，你可以自由去嘗試贏回比賽。」