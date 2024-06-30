歐洲國家盃｜英格蘭主帥修夫基稱要做得更好　英足總為深偽影片表憤怒

歐洲國家盃16強，在周一（7月1日）凌晨，英格蘭會先對斯洛伐克，備受批評的英軍，主帥的修夫基（Gareth Southgate）指，現在有必要為國家做得更好。然而在社交影片網站，就出現了修夫基的深偽影片，內容是他向球迷道歉及回應用人，英格蘭足總對有關影片表示憤怒。
雖然以首名突破分組賽，不過3戰僅入2球的英格蘭，表現受到批評。修夫基在對斯洛伐克的賽前記者會時表示：「這將會是為我們支持者帶來另一個美好回憶的晚上。我踢過主要賽事的四強，悖帶領過球隊打入四強及決賽，明日將關乎球隊的進步。我們不應該怕輸，這是機會。我們會嘗試達到一些目標，這就需要挑戰。我們之前輸過比賽，但生活仍是繼續。因此當你在最壞的情況，你可以自由去嘗試贏回比賽。」
球迷認為只不過是英式幽默
不過在Tik-Tok上就出現了有關修夫基的深偽影片。英格蘭足總亦發聲明指有關的影片是冒犯。在有關的影片是修夫基出席記者會，但是利用了AI生成了聲音，並用人工模擬其口型。修夫基在影片稱要向國家道歉，又指「我很懷念佐敦軒達臣在今晚表現。」
雖然有英格蘭球迷認為，這只伯英式幽默，無傷大雅，但是英格蘭足總卻非常不滿。英格蘭足總聲明表示：「對於有關危害內容，我們會採取行動將那些冒犯的影片移除。加里夫（修夫基）與所有在訓練營的成員，都專注在周日的比賽。」