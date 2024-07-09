歐洲國家盃決賽周已到最後的階段，英格蘭與荷蘭的四強大戰在香港時間周四（11日）的凌晨3時開賽。歐洲足協（UEFA）在早前公布了四強的球證人選，英荷大戰會由德國籍球證的施華耶（Felix Zwayer）執法，不過就引起英國媒體的爭議，原因是這位43歲的球證在2005年因為收受賄款，被停賽過半年。
英格蘭與荷蘭的四強，將由全德國的球證團隊執法，不過主球證的施華耶涉及極大爭議。早在2021年，當時仍效力多蒙特的英格蘭中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）已指出過，施華耶曾有過操控賽果的歷史，質疑其執法的公正性，並因此而被德國足協罰款4萬歐元。豈料，二人卻在歐國盃再碰頭。
比寧咸因批評球證遭罰款
根據英國媒體報道，施華耶在2005年收受另一位裁判的賀沙（Robert Hoyzer）300歐元賄款，賀沙最後因為涉及打假案，最終被判終身停賽，然而施華耶就僅罰停賽半年。在兩年前的一場德甲聯賽多蒙特對拜仁慕尼黑，正是由施華耶執法，多蒙特在這場比賽因為爭議的12碼而輸2:3，賽後比寧咸質疑球證的身份，他指：「你讓一個，曾經有操控賽果記錄的球證，去執法德國最重要的一場比賽，你期望得出甚麼？」
英格蘭足總以及歐洲足協都未有就有關質疑作出回應，而UEFA也無意更換這場比賽的執法球證。施華耶在今屆賽事亦已執法過3場的分組賽，當中包括羅馬尼亞對荷蘭的比賽，其餘兩場分別是意大利對阿爾巴尼亞及土耳其對葡萄牙。