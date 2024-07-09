歐洲國家盃決賽周已到最後的階段，英格蘭與荷蘭的四強大戰在香港時間周四（11日）的凌晨3時開賽。歐洲足協（UEFA）在早前公布了四強的球證人選，英荷大戰會由德國籍球證的施華耶（Felix Zwayer）執法，不過就引起英國媒體的爭議，原因是這位43歲的球證在2005年因為收受賄款，被停賽過半年。

英格蘭與荷蘭的四強，將由全德國的球證團隊執法，不過主球證的施華耶涉及極大爭議。早在2021年，當時仍效力多蒙特的英格蘭中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）已指出過，施華耶曾有過操控賽果的歷史，質疑其執法的公正性，並因此而被德國足協罰款4萬歐元。豈料，二人卻在歐國盃再碰頭。