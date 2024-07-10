歐洲國家盃｜荷蘭防守欠穩 博英格蘭贏波闖決賽

歐洲兩支老牌勁旅荷蘭與英格蘭，今晚深夜在多蒙特舉行的歐國盃準決賽碰頭。「橙衣兵團」晉級過程表現飄忽大意，能夠相隔20年再次打入4強，運氣佔多數；雖然「三獅兵團」發揮未達預期，但始終實力秤先，對手今場亦不會太過保守下，有利英軍攻堅。今戰「讓球」平手盤，可捧三獅贏波入決賽(球賽編號FB8650，7月11日03:00開賽)。 荷蘭以小組第3名出線，但淘汰賽先遇實力一般的羅馬尼亞，結果輕鬆取勝；但上仗面對非歐洲一線的土耳其，贏得驚險。「橙衣軍團」在今屆5戰失5球，包括對波蘭、奧地利與土耳其均是先失守一方，防線欠集中力，來到今戰要火併實力強勁的英格蘭，難免陷於苦戰。

荷蘭超級後備韋格賀斯成B計劃 橙軍上兩輪淘汰賽以相同陣容出擊，但貝雲積在鋒線上表現一般，今場或會被謝利美費林邦取代擔正。箭頭迪比深得主帥朗奴高文重用，但近年傷患纏身，落力有餘，威力不足；球隊往往要後備中鋒韋格賀斯登場後，鋒線才更有威脅，預計爭取入球重任，將先落在已入3球的加普身上。 對手英格蘭連續兩圈淘汰賽都要激戰至加時、甚至互射12碼過關，但球隊士氣逐步提升。英軍主帥修夫基每戰均以穩陣行先，未有冒險搶攻，這也與對手實力偏弱及踢法主守有關；不過今夜遇上踢法較為進取的荷蘭，「三獅」在進攻區域可望得到更多發揮空間。