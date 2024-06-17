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體育
2024-06-17 00:25:00

歐洲國家盃｜荷蘭驚險反勝　朗奴高文緊張到食鼻屎　複製路維軌跡？（有片）

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歐洲國家盃｜荷蘭驚險反勝　朗奴高文緊張到食鼻屎？（網上截圖）

歐洲國家盃｜荷蘭驚險反勝　朗奴高文緊張到食鼻屎？（網上截圖）

荷蘭今晚在歐洲國家盃打響頭炮，但過程絕不輕鬆，首戰對波蘭在先落後的情況下，憑著加普（Cody Gakpo）及韋格賀斯（Wout Weghorst）上半場各入一球，才能以2︰1驚險反勝波蘭

不知道是不是比賽太緊張的關係，領隊朗奴高文（Ronald Koeman）卻被當地電視台拍攝到疑似「食鼻屎」的一幕。

 
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朗奴高文疑似食鼻屎影片：

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其實國家隊教練被拍攝到疑似「食鼻屎」也不是第一次，最著名當然要數到前德國教練路維（Joachim Löw），曾多次被捕捉到疑似「食鼻屎」的畫面，更被香港網民戲稱為「鼻屎佬」。路維曾帶領德國奪得2014年世界盃冠軍，莫非朗奴高文欲效法路維，借此行為帶來好運？

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路維多次疑似「食鼻屎」場面：

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