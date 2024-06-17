歐洲國家盃｜荷蘭驚險反勝　朗奴高文緊張到食鼻屎　複製路維軌跡？（有片）

歐洲國家盃｜荷蘭驚險反勝 朗奴高文緊張到食鼻屎？（網上截圖）

荷蘭今晚在歐洲國家盃打響頭炮，但過程絕不輕鬆，首戰對波蘭在先落後的情況下，憑著加普（Cody Gakpo）及韋格賀斯（Wout Weghorst）上半場各入一球，才能以2︰1驚險反勝波蘭。

不知道是不是比賽太緊張的關係，領隊朗奴高文（Ronald Koeman）卻被當地電視台拍攝到疑似「食鼻屎」的一幕。