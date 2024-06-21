歐洲國家盃｜葡萄牙進攻板斧多 C朗求破紀錄必攻土耳其

歐國盃明晚繼續大戰連場，其中爭標熱門之一的葡萄牙，將在F組的多蒙特火併土耳其(球賽編號FB8623，6月23日0:00開賽)。考慮兩軍首戰都旗開得勝，表現不俗，今場繼續進取下，有望對攻合演入球騷。

葡萄牙首戰遇上實力不俗的捷克，圍攻對手，但在對手的奮力抵抗下，始終欠缺臨門一腳，更被對方下半場中段的禁區外冷箭得手攻破大門。不過，葡軍始終鬥志足、卡士高，最後多得對手防線兩度犯錯反敗為勝，贏2比1。球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)落力有餘，運氣一般；中前場組織略嫌迂迴，反而下半場中段換入迪亞高祖達(Diogo Jota)，鋒線明顯更見活力朝氣，此子今場有望搶得正選。

干斯卡奧虎父無犬子

此外，該仗為葡軍絕殺的名將之後法蘭斯高干斯卡奧(Francisco Conceicao)，與柏度尼圖(Pedro Neto)在補時才換入場，卻合力建下奇功，足證葡軍的前線板斧多；只要主帥羅拔圖馬天尼斯(Roberto Martinez)肯變，今場要繼續取得入波，應無難度。

土耳其首戰面對歐國盃初哥格魯吉亞，有驚無險贏3比1；由國際米蘭中場查漢奴古(Hakan Calhanoglu)領導的進攻線發揮出色，效力皇家馬德里的天才中場阿達古拿(Arda Guler)展現驚人潛力，射入一記世界波，正式在國際舞台上位。主帥蒙迪拿(Vincenzo Montella)前鋒出身，領軍踢法進取；加上土軍在德國有超過500萬移民後裔，猶如擁有半個主場，今場亦不會退縮，考慮到葡軍首戰防線發揮其實一般，今場兩軍會合力做「大」騷。

另外，明晚尾場尚有E組比利時在科隆對羅馬尼亞。「歐洲紅魔」首戰倒灶不敵斯洛伐克，「敗家」盧卡古(Romelu Lukaku)表現令人失望。比軍主帥泰迪斯高(Domenico Tedesco)賽後表示：「我也不知要告訴球隊哪方面要改善，我們製造了大量黃金機會，假如我們先入波，情況便會相當有利；己隊控制比賽與對手，唯一是把握較差。」