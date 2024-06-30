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體育
2024-06-30 02:05:00

歐洲國家盃｜衛冕冠軍下馬！　意大利完敗瑞士　十六強提早畢業

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歐洲國家盃｜衛冕冠軍下馬！　意大利完敗瑞士　十六強提早畢業（美聯社）

歐洲國家盃｜衛冕冠軍下馬！　意大利完敗瑞士　十六強提早畢業（美聯社）

歐洲國家盃淘汰賽揭開戰幔！

十六強首場比賽由衛冕冠軍意大利對陣瑞士，但今場意大利的表現可謂「災難級」，不但進攻乏力，防守更是鬆散。另一邊廂，瑞士踢出「團隊足球」，攻防集中，最終憑著費奧拿（Remo Freuler）及魯賓華加斯（Ruben Vargas）的入球，以2:0淨勝意大利，昂然晉身八強。

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衛冕冠軍災難級表現　瑞士半場領先一球

或許是進入淘汰賽階段的緣故，兩軍甫開賽踢法比較保守，攻勢以試探對手為主，卻缺乏威脅。上半場及至24分鐘才出現首個黃金入球機會，瑞士中場阿爾比舒夏（Michel Aebischer）於左路放出直線予成功突破越位的比列安保路（Breel Embolo），這名曾於分組賽對匈牙利入球的前鋒單刀射門，卻被意大利門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）撲出。

其後比賽攻勢一面倒，瑞士大舉壓前進攻，主導比賽節奏；反觀意大利只能縮後防守。久攻之下，瑞士終於在37分鐘找到入球機會。魯賓華加斯於左路傳中予入楔禁區的費奧拿（Remo Freuler），這名瑞士中場先以右腳一控擺脫意大利中堅基安盧卡文仙尼（Gianluca Mancini），再隨即以左腳射近柱得手，為瑞士先開紀錄。

縱觀上半場，意大利上半場只錄得一次射門，而瑞士全面控制戰局，半場領先1:0。

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瑞士憑著費奧拿的入球，上半場以1:0領先意大利。（美聯社） 瑞士憑著費奧拿的入球，上半場以1:0領先意大利。（美聯社） 瑞士憑著費奧拿的入球，上半場以1:0領先意大利。（美聯社） 瑞士憑著費奧拿的入球，上半場以1:0領先意大利。（美聯社） 瑞士憑著費奧拿的入球，上半場以1:0領先意大利。（美聯社）

瑞士26秒入波　意大利後防鬆散、進攻無力

換邊後僅開賽26秒，瑞士以迅雷不及掩耳的速度取得入球，魯賓華加斯（Ruben Vargas）左路「K角位」蕩射死角得手，為瑞士擴大領先優勢至2:0。這個入球顯示意大利防線極不集中，入球來自瑞士一次左路組織，但無一意大利守衛上前防守，即便是魯賓華加斯射門時，都沒有意大利後衛前去施加壓力。

意大利於52分鐘差點憑著一個瑞士後防的「蝦碌」場面入球， 法基奧利（Nicolo Fagioli）傳中，瑞士中堅法比安舒哈（Fabian Schar ）於無壓力下頭槌解圍「撻Q」，皮球往後飛後中柱彈出。

意軍攻門乏力，之後僅能憑一些遠射攻門，但效果不大，最終以0:2不敵瑞士，衛冕冠軍於今屆歐國盃十六強止步。

意大利下半場表現繼續不濟，瑞士下半場再入一球淨勝晉級。（美聯社） 意大利下半場表現繼續不濟，瑞士下半場再入一球淨勝晉級。（美聯社） 意大利下半場表現繼續不濟，瑞士下半場再入一球淨勝晉級。（美聯社） 意大利下半場表現繼續不濟，瑞士下半場再入一球淨勝晉級。（美聯社） 意大利下半場表現繼續不濟，瑞士下半場再入一球淨勝晉級。（美聯社） 意大利下半場表現繼續不濟，瑞士下半場再入一球淨勝晉級。（美聯社） 意大利下半場表現繼續不濟，瑞士下半場再入一球淨勝晉級。（美聯社） 意大利下半場表現繼續不濟，瑞士下半場再入一球淨勝晉級。（美聯社）

意大利出局，代表連續三屆衛冕球隊於十六強出局（2016歐國盃西班牙0:2不敵意大利、2020歐國盃葡萄牙0:1僅負比利時）。

而瑞士則繼上屆歐國盃爆冷淘汰法國後，今屆再次擊敗強敵，晉身八強，他們八強的對手將為英格蘭或斯洛伐克。

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