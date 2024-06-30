十六強首場比賽由衛冕冠軍意大利對陣瑞士，但今場意大利的表現可謂「災難級」，不但進攻乏力，防守更是鬆散。另一邊廂，瑞士踢出「團隊足球」，攻防集中，最終憑著費奧拿（Remo Freuler）及魯賓華加斯（Ruben Vargas）的入球，以2:0淨勝意大利，昂然晉身八強。

衛冕冠軍災難級表現 瑞士半場領先一球

或許是進入淘汰賽階段的緣故，兩軍甫開賽踢法比較保守，攻勢以試探對手為主，卻缺乏威脅。上半場及至24分鐘才出現首個黃金入球機會，瑞士中場阿爾比舒夏（Michel Aebischer）於左路放出直線予成功突破越位的比列安保路（Breel Embolo），這名曾於分組賽對匈牙利入球的前鋒單刀射門，卻被意大利門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）撲出。

其後比賽攻勢一面倒，瑞士大舉壓前進攻，主導比賽節奏；反觀意大利只能縮後防守。久攻之下，瑞士終於在37分鐘找到入球機會。魯賓華加斯於左路傳中予入楔禁區的費奧拿（Remo Freuler），這名瑞士中場先以右腳一控擺脫意大利中堅基安盧卡文仙尼（Gianluca Mancini），再隨即以左腳射近柱得手，為瑞士先開紀錄。

縱觀上半場，意大利上半場只錄得一次射門，而瑞士全面控制戰局，半場領先1:0。