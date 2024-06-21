歐洲國家盃｜西班牙全場狂攻贏掌聲　憑「烏龍球」一球小勝意大利

雖然只憑一球烏龍球取勝，但西班牙全場狂攻，錄得20次射門，其中8次中框；反觀意大利全場僅得3次射門。最終比數或未能反映比賽實況，「狂牛軍團」全場控制賽事，領先之下繼續搶攻，贏得相當有說服力。

B組榜首大戰上演，由兩隊首輪分組賽皆取得勝利的傳統勁旅碰頭—西班牙對陣意大利，最終西班牙憑著一球烏龍球小勝意大利1:0，率先取得出線資格。

「狂牛」上半場狂攻不果 當拿隆馬多次「神救」搶鏡

上場大勝一場的西班牙甫開賽便採取主動，僅2分鐘便差點取得入球，翼鋒尼高威廉斯（Nico Williams）左路傳中，予入楔禁區的中場柏迪（Pedri），這名效力巴塞隆拿的小將在無人看管之下頭槌攻門，可惜角度太正中，意大利門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）勝在反應快縱身救出。

「狂牛軍團」10分鐘再有黃金機會，柏迪中路快放後傳予移往左路的前鋒艾華路莫拉達（Alvaro Morata），這名西班牙隊長馬上傳中，可惜尼高威廉斯近門一頂居然斜出。上場貢獻一入球一助攻的法比安彭拿（Fabian Ruiz）亦不讓隊友專美，在25分鐘離門30碼施放冷箭，基安盧基當拿隆馬飛身撲出才力保不失。

其後西班牙雖保持上風，但至半場完結時都未能取得入球，雙方上半場互交白卷。