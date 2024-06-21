歐洲國家盃｜西班牙全場狂攻贏掌聲　憑「烏龍球」一球小勝意大利

B組榜首大戰上演，由兩隊首輪分組賽皆取得勝利的傳統勁旅碰頭—西班牙對陣意大利，最終西班牙憑著一球烏龍球小勝意大利1:0，率先取得出線資格。
雖然只憑一球烏龍球取勝，但西班牙全場狂攻，錄得20次射門，其中8次中框；反觀意大利全場僅得3次射門。最終比數或未能反映比賽實況，「狂牛軍團」全場控制賽事，領先之下繼續搶攻，贏得相當有說服力。
「狂牛」上半場狂攻不果 當拿隆馬多次「神救」搶鏡
上場大勝一場的西班牙甫開賽便採取主動，僅2分鐘便差點取得入球，翼鋒尼高威廉斯（Nico Williams）左路傳中，予入楔禁區的中場柏迪（Pedri），這名效力巴塞隆拿的小將在無人看管之下頭槌攻門，可惜角度太正中，意大利門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）勝在反應快縱身救出。
「狂牛軍團」10分鐘再有黃金機會，柏迪中路快放後傳予移往左路的前鋒艾華路莫拉達（Alvaro Morata），這名西班牙隊長馬上傳中，可惜尼高威廉斯近門一頂居然斜出。上場貢獻一入球一助攻的法比安彭拿（Fabian Ruiz）亦不讓隊友專美，在25分鐘離門30碼施放冷箭，基安盧基當拿隆馬飛身撲出才力保不失。
其後西班牙雖保持上風，但至半場完結時都未能取得入球，雙方上半場互交白卷。
西班牙搶攻不停手 卡拉科利誤入烏龍球
下半場比賽更演變成攻防戰，西班牙壓前狂攻。及至52分鐘，左閘古古列拿（Marc Cucurella）於左路「落底」傳中，柏迪近小禁區位置撞射卻斜出。
西班牙未能憑自己的球員取得入球，但還有幸福之神眷顧。今場表現搶鏡的左翼尼高威廉斯於55分鐘傳中，艾華路莫拉達頭槌「批橫」，上半場表現出色的門將基安盧基當拿隆馬指尖再輕輕碰到皮球，最後意大利中堅卡拉科利（Riccardo Calafiori）不慎將皮球撞入龍門，「狂牛軍團」憑著這個烏龍球領先1:0。
入球後的西班牙並未有放軟手腳，4分鐘後尼高威廉斯開出角球，拿洛文特（Robin Le Normand）接應角球頭槌攻門，卻被意大利後備入替的安達亞甘比亞素（Andrea Cambiaso）護空門；70分鐘尼高威廉斯左路獨闖龍潭，在「K角位」附近狂抽遠柱卻中楣，最終「狂牛軍團」維持一球優勢到完場。
今場全取三分後，西班牙以6分排在B組榜首，率先出線16強，而意大利則以3分排在次名。
B組最後一輪賽程：
3月24日（一）凌晨3時 — 西班牙對阿爾巴尼亞
3月24日（一）凌晨3時 — 意大利對克羅地亞