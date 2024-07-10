歐洲國家盃｜西班牙半場2：1法國　耶馬爾創最年輕入球紀錄（即時更新）

耶馬爾成為歐國盃史上最年輕入球球員。（美聯社）

歐國盃4強上演最強矛盾大戰，法國今場有基利安麥巴比（Kylian Mbappe）除下面罩作賽，雖然此子交出助攻令法國先開紀錄，然而西班牙憑耶馬爾（Lamine Yamal）的金球及丹尼爾奧莫（Dani Olmo）快射，4分鐘內連入兩球，助「狂牛兵團」半場以2：1領先。

16歲的耶馬爾更成為歐國盃史上最年輕入球球員。