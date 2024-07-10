歐洲國家盃｜西班牙半場2：1法國　耶馬爾創最年輕入球紀錄（即時更新）

歐國盃4強上演最強矛盾大戰，法國今場有基利安麥巴比（Kylian Mbappe）除下面罩作賽，雖然此子交出助攻令法國先開紀錄，然而西班牙憑耶馬爾（Lamine Yamal）的金球及丹尼爾奧莫（Dani Olmo）快射，4分鐘內連入兩球，助「狂牛兵團」半場以2：1領先。
16歲的耶馬爾更成為歐國盃史上最年輕入球球員。
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耶馬爾金球扳平 創歐國盃最年輕入球紀錄
西班牙早段控制形勢，先取得入球機會，耶馬爾右路傳中，接應的法比安彭拿（Fabian Ruiz）頭槌攻門高出。
法國今場第一次組織攻勢就取得入球，麥巴比首先於左路發難，以右腳傳中，無人看管的高路梅安尼（Randal Kolo Muani）起跳輕鬆頂入，法國領先。
西班牙亦不甘示弱，今屆表現相當出色的16歲鋒將耶馬爾在前場單挑拉比奧特（Adrien Rabiot），較回左腳大位，於禁區外一射柱角入網，「狂牛兵團」追平。耶馬爾這個入球令他以16歲11個27日之齡，成為歐國盃史上最年輕入球球員。
西班牙得勢不饒人，僅4分鐘後，捷西斯拿華斯（Jesus Navas）右傳中，皮球輾轉落入丹尼爾奧莫腳下，後者狂抽省中對方古迪入網，狂牛閃電取得領先。半場西班牙以2：1領先。
西班牙正選陣容：
門將：烏尼西蒙（Unai Simon）
後衛：捷西斯拿華斯（Jesus Navas）、拿祖費南迪斯（Nacho）、拿樸迪（Aymeric Laporte）、古古列拿（Marc Cucurella）
中場：洛迪卡斯簡迪（Rodri）、法比安彭拿（Fabian Ruiz）、丹尼爾奧莫（Dani Olmo）
前鋒：耶馬爾（Lamine Yamal）、艾華路莫拉達（Alvaro Morata）、尼高威廉斯（Nico Williams）
法國正選陣容：
門將：邁治蘭（Mike Maignan）
後衛：祖利斯古迪（Jules Kounde）、烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）、威廉沙列巴（William Saliba）、迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）
中場：尼高路簡迪（N'Golo Kante）、曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、拉比奧特（Adrien Rabiot）
前鋒：奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、高路梅安尼（Randal Kolo Muani）、基利安麥巴比（Kylian Mbappe）