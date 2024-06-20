「學生哥，好溫功課，咪淨係掛住踢波……」
許冠傑的歌曲《學生哥》提醒了香港的小朋友不要因為踢足球而荒廢學業，而上場打破歐國盃史上最年輕上陣紀錄，年僅16歲的西班牙小將耶馬爾（Lamine Yamal），也正面對學業與足球的兩難局面。年紀雖小，但耶馬爾仍然能夠取得平衡，因為據西班牙足總日前釋出的訪問片段，耶馬爾在歐國盃不用比賽跟訓練的休息時間，還真會在溫習和做功課。
如果有正在就學的「學生哥」看到這篇文章，或許會避免將這篇報導分享予你的父母，因為當下次你想偷懶不溫習時，你會想像到你父母會這樣說：
「你睇吓人哋耶馬爾啦，踢緊歐國盃都溫書做功課啊，你有咩理由唔溫書做功課啊？」
邊踢歐國盃邊上堂 耶馬爾：「未做完功課我唔瞓覺。」
早前耶馬爾接受西班牙媒體AS的訪問時表示，自己在歐國盃舉行這一個月，除了專心球場表現之外，還帶了自己的功課到德國，而西班牙足總一日前釋出訪問片段，證明耶馬爾並沒有食言。
訪問片段中攝影師進入耶馬爾的酒店房間，訪問這名效力巴塞隆拿的小將。提及學業情況，他表示進度良好，「我現在都會遙距上課，而老師都會給我一些功課，不過份量就比我在學校時少，我每天都有準時做功課。如果之後能夠晉身十六強，或者八強，老師可能都不會給太多功課我，但他（老師）知道我在哪一天沒有比賽，那些日子他就會叫我做功課。」從訪問片段可見，耶馬爾正在做英文科功課，「我會先做完這份功課，才去睡覺。」 從訪問片段當中，可見耶馬爾非常自律。
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小事見自律特質 成耶馬爾一大優點
西班牙於首輪分組賽大勝克羅地亞3:0，其中耶馬爾交出一記助攻，表現出眾。年僅16歲便成為巴塞隆拿跟西班牙國家隊的正選，耶馬爾前途可謂無可限量。從他為國家隊出戰歐國盃仍不忘溫習做功課一事中，更顯出他成熟、責任心重的一面。世上有足球天賦的年輕人可能有千千萬萬個，但能夠年紀輕輕便懂得自律的重要性，可能真的沒有幾個。耶馬爾技術出眾、態度一流，自律或許會成為他向頂尖球員出發的重大特質。
耶馬爾下場比賽將會是6月21日凌晨3時，B組兩支首場皆取得三分的球隊—西班牙和意大利將會互撼，相信耶馬爾的老師都會知道這場是關乎首名資格的重要一戰，賽前都不會給予耶馬爾過量的功課壓力吧！（意大利文老師除外）