歐洲國家盃｜迷信一道菜帶來好運　德國全隊賽前只食「深海怪物魚」！

今屆歐國盃德國勢如破竹，先在揭幕戰以5:1大勝蘇格蘭，再以2:0擊敗匈牙利。首兩場分組賽表現相當「對辦」，作為主辦國甚有「冠軍相」。
根據圖片報報導，為德國國家隊掌廚的廚師曾在3月24日對法國的友誼賽前準備過一道新菜式，而那場比賽德國則以2:0擊敗法國。自此廚師在德國每場比賽前都會準備這道菜式，德國果真沒有輸過（5勝1和），這樣就成為了德國隊內部其中一樣迷信事項—賽前只吃這道菜！
到底是甚麼菜式，滿足了德國球員的胃，又成為了他們的迷信菜式呢？
主廚舒密斯（Anton Schmaus）自2017年便為德國足球隊主理飲食，而他的菜式更要經過教練尼高士文（Julian Nagelsmann）及內部營養師團隊的審核，務求煮出好吃又健康，又適合足球員的菜式。
舒密斯的拿手好菜包括蘑菇忌廉汁煮小牛肉，而自他在對法國的友誼賽前準備過牛油汁煮鮟鱇魚配菠菜予球隊後，球員反應相當好，故此他就在每場比賽賽前都會準備這道菜式，而德國在對法國後未嘗一敗，暫時歐國盃更錄得兩連勝，所以德國隊內部對此非常迷信，覺得是這道菜式帶來好運，便要求舒密斯在賽前務必要準備這道菜。
Star chef Anton Schmaus (42) has been responsible for the national team's nutrition since 2017, and his food is closely coordinated with the coaching team around national coach Julian Nagelsmann.— Bayern News world (@BayernNewsw) June 19, 2024
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這道菜的主要食材鮟鱇魚一般出沒在深海1000米以下的海域，狀甚恐怖，像是一頭「怪物」。雖然外貌嚇人，但它卻是一款非常適合運動員進食的食物—它魚肉少骨、體脂極低，充滿蛋白質。與其說是這道菜式為德國帶來好運，倒不如說鮟鱇魚所擁有的營養價值，可能就是德國球員狀態上好的其一關鍵。
德國隊的飲食成功之道，當然不只於迷信，隊內對球員飲食的時間都會嚴格控制，並為此訂下不少規矩，例如在比賽日，球員在開賽前3小時30分鐘內都不應該吃大量食物（輕食可以），而在比賽結束後的75分鐘內，球員必須進食，務求令自己恢復得更加有效，所以舒密斯會直接在更衣室下廚，確保德國隊球員在比賽後馬上就可以在更衣室進食。
迷信或許會帶來心理上的影響，但著重飲食細節、保持球員營養健康，才是德國隊的成功之道。倘若德國要成功捧起歐國盃冠軍，球員一個月內將要吃七次牛油汁煮鮟鱇魚配菠菜。如果最後德國能夠成功奪冠，相信一班球員都不會吃膩此菜式。