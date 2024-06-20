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體育
2024-06-20 04:45:00

歐洲國家盃｜迷信一道菜帶來好運　德國全隊賽前只食「深海怪物魚」！

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歐洲國家盃｜迷信一道菜帶來好運　德國全隊賽前只食「深海怪物魚」！（路透社）

歐洲國家盃｜迷信一道菜帶來好運　德國全隊賽前只食「深海怪物魚」！（路透社）

今屆歐國盃德國勢如破竹，先在揭幕戰以5:1大勝蘇格蘭，再以2:0擊敗匈牙利。首兩場分組賽表現相當「對辦」，作為主辦國甚有「冠軍相」。

根據圖片報報導，為德國國家隊掌廚的廚師曾在3月24日對法國的友誼賽前準備過一道新菜式，而那場比賽德國則以2:0擊敗法國。自此廚師在德國每場比賽前都會準備這道菜式，德國果真沒有輸過（5勝1和），這樣就成為了德國隊內部其中一樣迷信事項—賽前只吃這道菜！

到底是甚麼菜式，滿足了德國球員的胃，又成為了他們的迷信菜式呢？

歐洲國家盃｜分組賽程。（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖）

主廚舒密斯（Anton Schmaus）自2017年便為德國足球隊主理飲食，而他的菜式更要經過教練尼高士文（Julian Nagelsmann）及內部營養師團隊的審核，務求煮出好吃又健康，又適合足球員的菜式。

舒密斯的拿手好菜包括蘑菇忌廉汁煮小牛肉，而自他在對法國的友誼賽前準備過牛油汁煮鮟鱇魚配菠菜予球隊後，球員反應相當好，故此他就在每場比賽賽前都會準備這道菜式，而德國在對法國後未嘗一敗，暫時歐國盃更錄得兩連勝，所以德國隊內部對此非常迷信，覺得是這道菜式帶來好運，便要求舒密斯在賽前務必要準備這道菜。

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德國隊今屆歐國盃表現神勇，不知道是不是真的迷信起作用呢？（路透社）

德國隊今屆歐國盃表現神勇，不知道是不是真的迷信起作用呢？（路透社）

這道菜的主要食材鮟鱇魚一般出沒在深海1000米以下的海域，狀甚恐怖，像是一頭「怪物」。雖然外貌嚇人，但它卻是一款非常適合運動員進食的食物—它魚肉少骨、體脂極低，充滿蛋白質。與其說是這道菜式為德國帶來好運，倒不如說鮟鱇魚所擁有的營養價值，可能就是德國球員狀態上好的其一關鍵。

鮟鱇魚外貌恐怖，但擁有極高營養價值。（網上圖片）

鮟鱇魚外貌恐怖，但擁有極高營養價值。（網上圖片）

德國隊的飲食成功之道，當然不只於迷信，隊內對球員飲食的時間都會嚴格控制，並為此訂下不少規矩，例如在比賽日，球員在開賽前3小時30分鐘內都不應該吃大量食物（輕食可以），而在比賽結束後的75分鐘內，球員必須進食，務求令自己恢復得更加有效，所以舒密斯會直接在更衣室下廚，確保德國隊球員在比賽後馬上就可以在更衣室進食。

迷信或許會帶來心理上的影響，但著重飲食細節、保持球員營養健康，才是德國隊的成功之道。倘若德國要成功捧起歐國盃冠軍，球員一個月內將要吃七次牛油汁煮鮟鱇魚配菠菜。如果最後德國能夠成功奪冠，相信一班球員都不會吃膩此菜式。

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