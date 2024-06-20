歐洲國家盃｜迷信一道菜帶來好運　德國全隊賽前只食「深海怪物魚」！

今屆歐國盃德國勢如破竹，先在揭幕戰以5:1大勝蘇格蘭，再以2:0擊敗匈牙利。首兩場分組賽表現相當「對辦」，作為主辦國甚有「冠軍相」。 根據圖片報報導，為德國國家隊掌廚的廚師曾在3月24日對法國的友誼賽前準備過一道新菜式，而那場比賽德國則以2:0擊敗法國。自此廚師在德國每場比賽前都會準備這道菜式，德國果真沒有輸過（5勝1和），這樣就成為了德國隊內部其中一樣迷信事項—賽前只吃這道菜！ 到底是甚麼菜式，滿足了德國球員的胃，又成為了他們的迷信菜式呢？

主廚舒密斯（Anton Schmaus）自2017年便為德國足球隊主理飲食，而他的菜式更要經過教練尼高士文（Julian Nagelsmann）及內部營養師團隊的審核，務求煮出好吃又健康，又適合足球員的菜式。 舒密斯的拿手好菜包括蘑菇忌廉汁煮小牛肉，而自他在對法國的友誼賽前準備過牛油汁煮鮟鱇魚配菠菜予球隊後，球員反應相當好，故此他就在每場比賽賽前都會準備這道菜式，而德國在對法國後未嘗一敗，暫時歐國盃更錄得兩連勝，所以德國隊內部對此非常迷信，覺得是這道菜式帶來好運，便要求舒密斯在賽前務必要準備這道菜。

Star chef Anton Schmaus (42) has been responsible for the national team's nutrition since 2017, and his food is closely coordinated with the coaching team around national coach Julian Nagelsmann.



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