歐洲國家盃｜西班牙足總拍片力證　16歲「學生哥」耶馬爾有做功課

「學生哥，好溫功課，咪淨係掛住踢波……」

許冠傑的歌曲《學生哥》提醒了香港的小朋友不要因為踢足球而荒廢學業，而上場打破歐國盃史上最年輕上陣紀錄，年僅16歲的西班牙小將耶馬爾（Lamine Yamal），也正面對學業與足球的兩難局面。年紀雖小，但耶馬爾仍然能夠取得平衡，因為據西班牙足總日前釋出的訪問片段，耶馬爾在歐國盃不用比賽跟訓練的休息時間，還真會在溫習和做功課。

如果有正在就學的「學生哥」看到這篇文章，或許會避免將這篇報導分享予你的父母，因為當下次你想偷懶不溫習時，你會想像到你父母會這樣說：

「你睇吓人哋耶馬爾啦，踢緊歐國盃都溫書做功課啊，你有咩理由唔溫書做功課啊？」